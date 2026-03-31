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Après son audition à la sûreté urbaine, I. Lissa Faye sort libre

31 mars 2026 Actualité

Ibrahima Lissa Faye est sorti libre des locaux de la Sûreté urbaine urbaine du Commissariat central de Dakar après son audition. Il reste à la disposition du procureur de la République. Ce dernier avait été convoqué ce mardi.

Pour rappel, Habibou Dia, directeur de la Communication au ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique (MCTN), a lui aussi été cité et est convoqué dans le même cadre. Selon les informations disponibles, c’est la Direction de la Communication du MCTN qui aurait adressé un signalement au Procureur de la République, estimant que les déclarations en cause seraient diffamatoires et de nature à porter atteinte à la crédibilité du FADP ainsi qu’à jeter l’opprobre sur les membres de son Conseil de gestion.

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