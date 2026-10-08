Arène politique à Passy-Kiiraay versus Pastef : Une rude bataille en perspective(s)

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La guerre de Passy aura bel et bien lieu. Au niveau de cette Commune située dans le département de Foundiougne (région de Fatick), l’on note, déjà, une montée de l’adrénaline au sein des principales forces politiques en prédence. Il ya ébullition ! Ainsi,deux camps majeurs se dessinent, à savoir,le nouveau parti présidentiel, Kiiraay/les Patriotes Républicains et celui de Pastef/les Patriotes dirigé par Ousmane Sonko. Ça se bouscle aux portillons pour l’occuaption du terrain politique. Chaque tendance cherche à tirer la couverture… de la légitimité vers soi.

Ainsi, Mouhamed Mokhtar Samb, plus connu sous l’appelation de Ahmed Samb, nouvelle recrue du camp présidentiel, aura à faire d’avec le poulain de Sonko, Baye Niass, par ailleurs, Maire de la dite localité. Ce dernier, depuis son éviction à la tête de la Direction de l’Agence de Construction des Bâtiments et Édifices Publics du Sénégal (ACBEP), multiplie les sorties médiatiques.

Ce jeune Maire de la Commune de Passy, élu en faveur des élections locales de 2022, entend ainsi conserver sa base intacte. De l’autre côté, la mouvance présidentielle vient de mettre en selle Mouhamed Mokhtar Samb, un autre jeune loup aux dents longues. Cette tête bien faite par ce que formée à bonne école, n’entend pas laissé l’édile pro-Sonko dérouler à la-va-comme- je-te-pousse. Son irruption dans la mare politique locale entraîne une peur phobique au niveau du camp d’en face.

Ahmed Samb, comme on l’appelle avec un brin d’affection, est, de toute évidence, un candidat à prendre très au sérieux. Véritable bête du social, homme d’une générosité débordante, toujours à l’écoute des sollicitations des populations de sa localité,ce haut cadre au Ministre de l’Urbanisme pourra créer la surprise lors des prochaines échéances électorales.

A Passy, la passe d’arme commence entre partisans des deux différentes sensibilités . Chacun choisit son camp. Ce qui laisse aujure une bataille rude entre le Kiiraay et le Pastef