Arnaque sur Internet: Un togolais gruge des millions à plus de 200 sénégalais

Une arnaque élaborée, mise en avant par des milliers de sites web et des comptes piratés sur les réseaux sociaux, promettant un investissement sûr à base de cryptomonnaie à fait son entré au Sénégal et à fait des victimes. Une affaire d’arnaque a terminé cette semaine au commissariat de Dieuppeul entre un homme de nationalité Togolais et un Sénégalais.

Le commissariat de Dieuppeul a fait tomber un redoutable escroc spécialisée dans les placements dans la cryptomonnaie. Il s’agit du Togolais S. A. Gnao, PDG de Crypto Investissement. Selon les information, le montant du préjudice est estimé à 700 millions de francs CFA et 200 victimes auraient été identifiées par les policiers et tous auraient été arnaqué par S. A. Gnao.

Selon les informations, Gnao avait sa méthodologie pour installer la confiance chez ses clients en allant jusqu’à leur verser des bénéfices. Ce qui poussaient ces dernières à investir davantage. Mais aprés la plateforme en question attire les investisseurs avec de fausses promesses de gains et de rentabilité. Mais depuis l’arrestation du réseau des fraudeurs, les personnes escroquées défilent au commissariat de Dieuppeul.

Pourtant la Sûreté urbaine avait enquêté sur l’affaire informe Le Quotidien et ils avaient mis la main sur une collaboratrice du Togolais. Cette dernière avait été condamnée à une peine ferme de prison mais son patron n’était pas inquiété jusqu’à l’intervention des éléments du commissariat de Dieuppeul.