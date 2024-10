Arrestation de Bougane GUEYE : Barthélémy DIAS parle de prise d’otage 

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Maire de la Ville de Dakar et tête de liste nationale de la coalition électorale a tenu à exprimer toute sa désolation suite à l’arrestation de Bougane GUEYE dans la capitale du Niani. Barthélemy Dias a exprimé sa désapprobation totale de l’emprisonnement de son allié électoral, Bougane Guèye Dany, pour «refus d’obtempérer» et «rébellion».

L’incarcération du président du mouvement «Gueum sa bopp» est loin d’emporter l’adhésion de son allié électoral, Barthlélemy Dias. Hier à Tambacounda où il s’est rendu pour soutenir son camarade, Bougane Guèye, le maire de la Ville de Dakar s’est fait entendre de l’opinion et des autorités. «Cela ne peut pas et ne doit pas prospérer. J’interpelle les droits de l’Homme, «Vous n’avez pas le droit de vous taire. Vous devez élever la voix.

Appelez les uns et les autres à la retenue. C’est cela votre rôle et le terrain sur lequel vous êtes attendus»», a soutenu l’édile de la Ville Dakar, qui était venu soutenir Bougane Guèye.

Arrêté pour «refus d’obtempérer» et rébellion» : Bougane Guèye sera jugé le 30 octobre. «Actuellement, nous devrions être préoccupés par la confection des tee-shirts, des banderoles et autres affiches pour la campagne. Qu’on libère notre camarade pour qu’on passe à autre chose», a exigé le maire de Dakar, arrivé hier matin à Tambacounda pour manifester son soutien au patron du groupe de presse D Média et leader du mouvement «Gueum sa bopp».

Autre déclaration du premier magistrat de la capitale, on retiendra de Barthélemy Dias : «Que le pouvoir sache raison garder. Bougane n’a pas encore fait ce que personne n’a fait dans ce pays.» «D’ailleurs, on n’en est pas encore arrivé au stade où l’on dit : «Le Président me tue ou je le tue.».» Bougane Guèye Dany, président du mouvement «Gueum sa bopp», est depuis hier à la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Tambacounda. Il y a été placé sous mandat de dépôt pour des faits supposés de «refus d’obtempérer» et de «rébellion». Il sera présenté au juge des flagrants délits de Tambacounda, le mercredi 30 octobre, pour son jugement.