Arrestation de Bougane GUEYE: L’opposition dénonce « un acharnement du pouvoir »

Suite aux heures qui ont suivi l’arrestation de Bougane Gueye Dani, la classe politique sénégalaise a réagi pour réclamer sa libération. C’est le cas pour la Coalition TAKKU WALLU SENEGAL qui exige sa libération immédiate. Thierno Alassane Sall, pour sa part, n’a pas mis de gants pour asséner ses vérités. Takku-Wallu exige sa libération.

« Le régime en place qui se distingue par ses dérives autoritaires et dictatoriales a utilisé la gendarmerie nationale pour bloquer, lâchement, à 12 kilomètres de Bakel, leur cortège. Les membres de la délégation ont été gravement brutalisés, particulièrement notre sœur Anta Babacar Ngom et notre frère Bougane Gueye arrêté sans aucun motif. Ces images qui sont en train de faire le tour du monde sont une balafre de plus à notre démocratie, à notre pays », a dénoncé la coalition Takku-Wallu dans un communiqué.

Dans la note, Takku -Wallu a rappelé que « ni le président Bougane Gueye, ni la coalition Sam sa Kaddu, opposition républicaine n’ont fait d’appel à l’insurrection ou d’appels à déloger le Président de la République régulièrement élu ». La Coalition TAKKU WALLU SENEGAL « dénonce vigoureusement cet acte barbare qui dénote d’un recul démocratique notoire et d’une tentative délibérée de confiscation des libertés au Sénégal. » A en croire ses membres, « notre pays est en proie à des inondations mortelles résultant de la crue du fleuve Sénégal, Ousmane Sonko et sa bande d’immatures organisent le meeting de la honte à ‘’Dakar Aréna’’, infrastructure qu’ils ont toujours tenté de caricaturer. Pourtant l’Anacim, depuis plusieurs mois, avait alerté mais ce régime incompétent a choisi délibérément d’abandonner les populations à leur sort. »

Barthélémy Dias : « Un peu de tenue et de retenue »

La tête de liste de la coalition Sam Sa Kaddu, Barthélémy Dias, ne cautionne pas l’arrestation du leader du mouvement Gueum Sa Bopp qui est membre de leur coalition. Il a dénoncé « vigoureusement » « cette volonté de refuser à des candidats validés par le Conseil constitutionnel de circuler librement sur le territoire national en vue de pouvoir apporter leur soutien aux populations de Bakel et de s’enquérir de la situation de catastrophe naturelle. ». Ainsi, ajoute-t-il, « un peu de lucidité, un peu de sérénité… Un peu de tenue, un peu de retenue… Les choses sérieuses commenceront bientôt. »

TAS : « « Pastef et l’esprit « maa tey » »

Thierno Alassane, lui aussi, dans un texte transmis à la presse, a fustigé cet acte du régime pointant du doigt le « Pastef et l’esprit « maa tey » ». « Les images se passent de commentaire et l’État Pastef se donne à voir sous son vrai visage. Si la violence gratuite exercée sur Bougane Gueye et le prétexte indigne en République qui lui a servi de détonateur ne déclenchent pas une condamnation unanime, alors c’est que l’indignation est toujours sélective dans ce pays. Sauf que les camps ont changé et les rôles ont été inversés », a asséné TAS. A ce titre, il fera savoir qu’ « il y a des personnes bien-pensantes qui trouvent prématuré de dénoncer les convocations de citoyens coupables d’exprimer leurs opinions dans des formes tout à fait convenables en République. D’autres qui estiment normal que des magistrats soient sanctionnés par un pouvoir politique par simple vengeance mesquine. »

Me Patrick Kabou prend la défense de Bougane

Me Patrick Kabou a aussi pris la défense de Bougane Gueye. Sur facebook, l’avocat proche d’Ousmane Sonko fera savoir : « les droits et libertés fondamentaux que je défendais pour l’ami, le frère Ousmane Sonko aujourd’hui Premier ministre du Sénégal, je les défends pour ce Monsieur que je ne connais pas. Nos FDS (Forces de défense et se sécurité) avaient les moyens, pouvaient retenir ce Monsieur sans heurts, lui permettre d’entrer à Bakel sans soucis et faire ses activités avec les compatriotes de son choix. Je ne peux défendre un principe, l’enseigner à l’université, le pratiquer devant les juridictions, et le vouloir seul pour un proche et non pour un inconnu. »

MOMAR CISSE