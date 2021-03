Arrestation d’Ousmane Sonko: y a-t-il encore une opposition au Sénégal?

Au Sénégal, la question est sur toutes les lèvres depuis que le leader de Pastef Les patriotes, Ousmane Sonko, est arrêté mercredi puis placé en garde-à-vue pour trouble à l’ordre public et participation à une manifestation non autorisée. A trois ans de la prochaine présidentielle de 2024, l’opposition sénégalaise fait face à des difficultés.

Recevant des politiciens qui ont rejoint son camp en avril 2015, Macky Sall promettait devant la presse de “réduire l’opposition sénégalaise à sa plus simple expression.” Six ans plus tard, cette promesse semble être tenue. Les principaux opposants du président Sénégal ont eu maille à partir avec la justice ou ont rejoint le camp de la majorité présidentielle.

Avant Ousmane Sonko, ancien inspecteur des impôts radié en 2016, Karim Wade et Khalifa Sall sont tous passés par la case prison. Idrissa Seck, arrivé deuxième à la présidentielle de 2019, est pour sa part un des principaux alliés de Macky Sall. Il préside le Conseil économique social et environnemental et est la 3ème personnalité de l’Etat sénégalais.

Le fils d’Abdoulaye Wade est le premier à avoir affaire à la justice un an après l’arrivée au pouvoir de Macky Sall. Dans une volonté de reddition des comptes, le président nouvellement élu remet en service la Cour de répression de l’enrichissement illicite (CREI), une juridiction créée dans les années 1980 par Abdou Diouf. Arrêté en avril, l’ancien banquier à Londres est condamné deux ans plus tard en mars 2015 à 6 ans de prison pour enrichissement illicite. Il ne purgera qu’une partie de sa peine car il sera gracié en juin 2016. Dés sa sortie de prison, il part en exil au Qatar où il vit depuis.

Le maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall, bien que membre du Parti socialiste, un des principaux allié du président Macky Sall, a toutefois eu des démêlés avec la justice en 2017.

Il a été arrêté en mars 2017 pour détournement de deniers publics dans l’affaire dite de la caisse d’avance. Il est condamné un an plus tard à 5 ans de prison ferme dans l’affaire de la caisse d’avance. Après plus de deux ans de prison, il bénéficie d’une grâce présidentielle et est libéré en 2019. Mais comme Karim Wade, il a vu ses ambitions présidentielles réduites à néant en raison du rejet de sa candidature par le Conseil constitutionnel. Ils ont tous les deux été radiés des listes électorales après leurs condamnations.

Avec l’arrestation du président de Pastef, Ousmane Sonko, l’opposition sénégalaise perd un de ses leaders les plus en vue. C’est un de ses remparts qui tombent. Accusé de viols et menaces de mort par une jeune femme de 21 ans, masseuse dans un institut de beauté, Ousmane Sonko a été arrêté et placé en garde-à-vue mercredi pour trouble à l’ordre à l’ordre public et participation à une manifestation non autorisée. Dans une série de déclarations publiques, il a nié les faits qui lui sont reprochés et soutenu que c’est un complot ourdi par le président Macky Sall. Ce dernier a démenti toute implication dans « cette affaire privée »