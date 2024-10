Arrestation et détention de Bougane Gueye: « Samm Sa Kaddu » retrace le film et monte au créneau

Partager Facebook

En point de presse hier au siège de la coalition Taxawu Sénégal de Khalifa Sall, la conférence des leaders de « Samm Sa Kaddu » est revenue largement sur les événements survenus à Bakel lors de la visite du président de la République. L’un des leurs, Bougane Guèye Dani placé sous mandat de dépôt depuis le 21 septembre 2024, est considéré comme un otage politique et sa libération immédiate est demandée à cet effet.

Un témoin clé de « l’incident » et membre de ladite coalition, Thierno Bocoum, le porte-parole du jour, promet un combat de principe et de liberté à l’entame de son propos. Et de dire qu’il était bien avec le leader de Gueum Sa Bopp dans le véhicule. « Je suis la personne la plus indiquée pour dire ce qui s’est vraiment passé à Bakel. Vous avez tous vu les images à travers certains de vos confrères envoyés spéciaux, il y‘a eu l’injuste décision de décerner un mandat de dépôt au président Bougane Guèye Dani. Je rappelle que nous sommes dans un pays où l’injustice a toujours été combattue et les personnes qui se trouvent autour de cette table l’ont longtemps combattu également. (…) On était parti à Bakel, au nom de la coalition Samm Sa Kaddu, pour remettre une aide humanitaire aux sinistrés.

Et Bougane a été arrêté injustement à la Brigade de Gendarmerie avant d’être déféré au niveau du Parquet de Tambacounda. Après cela, ils lui ont décerné un mandat de dépôt et avec trois (03) chefs d’accusation, dont le refus d’obtempérer (refus de s’arrêter sur le PV), une rébellion et l’outrage à agent, il est jeté comme ça en prison. Et tout ceci n’a été malheureusement que la conséquence d’un communiqué de la gendarmerie qui ne dit pas la vérité. On a tous été surpris de voir ce communiqué revenant sur les circonstances et que les sénégalais sachent que Bougane n’a rien fait pour être emprisonné. (…) », soutient Thierno Bocoum. Poursuivant son argumentaire, il battra en brèche ce qu’a rapporté le communiqué de la Gendarmerie à savoir la notification dont il fait référence, le refus de se conformer aux instructions, le forcing du barrage, outrage à agent, entre autres.

« NOUS SOMMES DU CÔTÉ L’HISTOIRE… »

Pour sa part, le député Pape Djibril Fall, plus factuel, dénonce une cabale contre la coalition Samm sa Kaddu montée depuis les dernières arrestations tous azimuts les concernant et parle « d’un communiqué qui n’honore pas la Gendarmerie ». Il déclare : « Aux populations d’ici et de la diaspora, nous avons vu votre soutien, engagement et détermination et nous vous disons que nous sommes du bon côté de l’histoire. Ce qui s’est passé, Thierno Bocoum qui était exceptionnellement avec Bougane dans sa voiture ce jour, l’a dit.

Depuis la première garde-à-vue de Bougane, on avait comme information qu’ils sont en train de chercher par tous les moyens à nous barrer la route. Certains dignitaires leur avaient même averti que tous les signaux qu’ils ont étaient au rouge par rapport à ces arrestations qui n’ont aucun sens, je révèle que c’était vraiment une nuit à dormir debout et incroyable entre le Palais et la Primature. Peut-on admettre qu’ils soient détenus en prison avec les Cheikh Yérim Seck et autres. (…) avec de tels PV. Ce que je dis ne repose que sur le factuel, je ne parlerai que des faits et jamais déception n’a été plus grande que celle de tous ceux qui ont à lire le PV. J’en appelle au bon sens et à la raison de tous les défenseurs des droits de l’homme mais surtout de tous les citoyens épris de paix et de justice et qu’ils comprennent que ce qui se passe actuellement avec ce régime est pire que ce que l’on a connu. (…) C’est archi faux, il n’y avait pas de jalonnement de la Gendarmerie, et malheureusement, ce communiqué de la Gendarmerie n’honore pas cette grande corporation, c’est un communiqué à charge, la Gendarmerie a pris la place du Procureur non pas de la République mais du Pouvoir ou de la Primature j’allais dire ».

UN PM QUI SYMBOLISE TOUTES LES CALAMITÉS…

Dans la foulée, Moussa Niang de Gueum Sa Bopp, prenant la parole, évoque l’acharnement et l’injustice dont a été victime son leader, Bougane Guèye Dani. Revenant sur le film, il ajoute que l’intelligence artificielle nous a tous rapporté les images de Bakel et le président de la République était en train de survoler Koukandé à neuf (09) kilomètres de Bakel. « Là où on a arrêté le président Bougane se trouve à 14 kilomètres du côté opposé et cela veut qu’il y’avait au moins 23 kilomètres qui les séparaient. Je demande au nom de quoi l’on doit interdire quelqu’un qui se trouve à la place de l’indépendance de vaquer à ses occupations lorsque le président est à Keur Massar. On a un sinistre qui est en train de danser, de chantonner et faire de l’enfantillage pendant que les populations de Bakel lançaient un cri de détresse. (…) Nous avons aujourd’hui un premier ministre qui symbolise toutes les calamités », fustige le jeune cadre du mouvement Gueum Sa Bopp, Moussa Niang.

Dans le même ordre d’idées, les membres de la coalition Samm Sa Kaddu mentionnent aussi que leur camarade Bougane est détenu dans des conditions difficiles à Bakel notamment avec une cellule de plus d’une quarantaine de détenus. Sur ce Barthélémy Dias, la tête de liste de ladite coalition interpelle le directeur de l’Administration pénitentiaire et estime que le seul objectif de l’arrestation de Bougane est d’amputer à la coalition Samm Sa Kaddu l’un de ses membres.

Par ailleurs, il s’excusera auprès des populations par rapport à sa dernière injure publique devenue virale sur les réseaux sociaux avant de donner rendez-vous aux populations tambacoundoises le 30 octobre prochain, jour du verdict.

Mamadou Sow