Arrestations arbitraires: Les mises en garde de Thierno Alassane Sall

Dans un communiqué dont copie nous est parvenue, le leader Thierno Alassane Sall estime que « trop c’est trop » et « sans justice, aucune paix sociale n’est envisageable ». Selon lui, depuis l’installation du nouveau régime, chacun aura compris que le musellement des oppositions est en train de devenir « une politique publique » et condamne avec la dernière énergie les arrestations du chroniqueur Abou Diallo et Moustapha Diakhaté.

Face à son idéologie de défense de la République et de ses fondamentaux, la République des valeurs/ Réewum Ngor à travers sa cellule de communication, exhorte le Gouvernement à mettre toute son énergie dans la création d’un environnement favorable au développement socio-économique du Sénégal et plus particulièrement dans la lutte pour l’emploi et l’insertion de la jeunesse sénégalaise. « La République des Valeurs/Réewum Ngor condamne avec la dernière énergie l’arrestation de Monsieur Abou Diallo, chroniqueur sur quelques chaînes de l’espace audiovisuel.

Cette arrestation fait suite à la vague qui a emporté injustement de nombreux sénégalais, particulièrement Monsieur Moustapha Diakhaté, dont le seul tort est d’exprimer publiquement une opinion à l’opposé de celle du binôme Diomaye/Sonko. Trop c’est trop ! », a laissé entendre Thierno Alassane Sall. Par ailleurs, il considère que la vague d’arrestations arbitraires utilisée par le pouvoir « Pastefien » comme arme pour museler toute voix discordante ne saurait prospérer dans ce pays.

Évoquant la liberté d’expression dans un pays démocratique il avance que la justice ne saurait être instrumentalisée et/ou utilisée à des fins politiques. « La République des Valeurs/Réewum Ngor met en garde les nouvelles autorités contre leur instrumentalisation de la justice à des fins politiques ; ce qui ne conduira qu’à la fragmentation de notre bien vivre-ensemble. Sans justice, aucune paix sociale n’est envisageable ! Voilà un chantier hautement prioritaire que les arrestations arbitraires intempestives de dignes sénégalais », lit-on dans ledit communiqué.

Pour rappel, c’est le lundi dernier qu’une mesure de garde à vue a été notifiée chroniqueur Abou Diallo pour des déclarations jugées susceptibles d’inciter à la discrimination ethnique alors qu’il commentait l’affaire de l’immunité parlementaire du député Farba Ngom.

Mamadou Sow