Arrestations et restrictions des libertés: Alioune Tine parle de « criminalisation » de l’adversité politique

Au regard des arrestations répétitives et de la restriction des libertés, la dictature rampante semble prendre forme avec le régime de Macky Sall. C’est en tout cas le sentiment affiché par le fondateur d’Afrikajom center, Alioune Tine, qui présidait la cérémonie de clôture du Colloque sur : « Repenser l’Etat de droit et les Transitions Démocratiques en Afrique : Crise de l’Etat de droit, de la démocratie, du suffrage universel et de la sécurité en Afrique de l’Ouest » a réagi à ce propos. Mieux, il évoque même « une criminalisation de l’opposition » avec ce régime.

« De mon point de vue, on assiste de plus en plus à une criminalisation de l’opposition. C’est-à-dire: vous avez des questions politiques que vous transférez au palais de la Justice », regrette-t-il.

Et pourtant le Sénégal était un exemple de démocratie pour la sous région. Hélas, aujourd’hui cet acquis démocratique se perd avec « les arrestations de journalistes, d’activistes et même de la société civile », fait remarquer monsieur Tine. Qui, en rajoute que « (…) si le Sénégal s’effondre ça va être la catastrophe pour toute la sous-région. »

Alors, pour éviter cette situation, le fondateur de AfrikaJom center invite les « leaders politiques du pouvoir et de l’opposition à engager le dialogue politique ». Pour lui, « les problèmes politiques doivent trouver les solutions politiques et pas toujours par la judiciarisation. »

Et pour ce qui est de la question du 3e mandat source d’instabilité, Alioune Tine considère que « la CEDEAO doit entendre l’appel de Dakar sur la nécessité d’inclure dans le protocole additionnel la limitation des mandats à deux. »

Parce que avance t-il: « nous parlons des coups d’État militaires et il y a d’autres qui parlent de putsch constitutionnel. Ce dernier, crée aussi beaucoup de dégâts, d’insécurité que le putsch militaire ».