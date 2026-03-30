Arrêté par la BR de Keur Massar : Mamadou Guèye, passe sa première nuit en prison

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Le maire de Djida Thiaroye Kao va passer sa première nuit en prison. Mamadou Guèye, ancien directeur des Domaines, a été inculpé puis placé sous mandat de dépôt par le juge d’instruction du deuxième cabinet, Magatte Thiam, selon des sources de Seneweb.

Il est poursuivi pour escroquerie sur les deniers publics, faux et usage de faux, blanchiment de capitaux, entre autres chefs d’inculpation.

Lors de son audition, il était assisté de trois avocats, dont Me Mamadou Guèye Mbow et Me Aly Ndiaye.

Pour rappel, son arrestation est liée à l’affaire portant sur l’assiette foncière du tribunal de Pikine-Guédiawaye. Dans le cadre de cette enquête diligentée par la DIC, l’ancien ministre de la Justice Ismaïla Madior Fall, Mame Boye Diao, ex-directeur des Domaines, et d’autres suspects ont déjà répondu devant la justice. Un mandat d’amener avait été délivré à l’encontre de Mamadou Guèye, dernier directeur des Domaines sous la présidence de Macky Sall, qui se trouvait alors hors du pays.

Sur réquisitoire du procureur Saliou Dicko, chef du parquet de Pikine-Guédiawaye, le juge d’instruction Magatte Thiam avait adressé une délégation judiciaire à la Brigade de Recherches de Keur Massar. C’est ainsi que Mamadou Guèye avait été cueilli à son domicile dès son retour au pays.