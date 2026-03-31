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Ass Dione écroué, les gendarmes à la trousse de ses partenaires

31 mars 2026 Actualité

Affaire Pape Cheikh Diallo : le chanteur religieux Ass Dione écroué, ses partenaires activement recherchés

Soupçonné d’être en couple avec Pape Cheikh Diallo et d’autres hommes non encore interpellés, Ass Dione a été présenté au juge d’instruction du premier cabinet près le Tribunal de Grande Instance de Pikine-Guédiawaye par la Brigade de Recherches de la compagnie de gendarmerie de Keur Massar.

Le chanteur religieux a été inculpé puis placé sous mandat de dépôt pour association de malfaiteurs, actes contre nature et autres chefs d’inculpation. Il va ainsi passer sa première nuit en prison.

Selon des sources de Seneweb, les gendarmes recherchent activement ses partenaires présumés.

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