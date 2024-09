Assemblée générale des Nations Unies: Coup d’envoi de la 79e session

Partager Facebook

L’Assemblée générale des Nations Unies a donné mardi après-midi le coup d’envoi de sa 79e session, quelques heures après avoir clos sa 78e session par un appel à l’unité.

Dans un discours, le Président de cette 79e session, Philémon Yang, du Cameroun, a énuméré les nombreux défis auxquels le monde est confronté, qu’il s’agisse du changement climatique, des conflits qui font rage au Soudan, en Haïti, en Ukraine et à Gaza, de la pauvreté et de la faim, et des discours de haine. « La liste s’allonge, semant le doute sur notre capacité collective à nous unir pour le bien commun », a-t-il estimé.

Le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a noté que Philémon Yang apportait à sa nouvelle fonction « une riche expérience », notamment ses années en tant que Premier ministre du Cameroun. Il lui a promis son « plein soutien » au cours de l’année à venir. « Alors que nous ouvrons cette 79e session de l’Assemblée générale des Nations Unies, nous sommes confrontés à un monde en difficulté. Mais la bonne nouvelle est que nous pouvons faire quelque chose pour y remédier », a estimé le Secrétaire général.

« Depuis le premier jour, les Nations Unies sont le lieu des solutions multilatérales, fondées sur la collaboration, le dialogue, la diplomatie et la Charte des Nations Unies. Et c’est le lieu où le respect de l’autre, de la dignité et des droits de l’homme qui appartiennent à chaque membre de la famille humaine, prend vie », a-t-il ajouté. Selon M. Guterres, c’est au sein de cette Assemblée que des solutions sont élaborées. « Et nous avons besoin de solutions à tous les niveaux », a-t-il dit, citant le développement durable, la pauvreté et les inégalités, le progrès économique et la création d’emplois pour tous, les conflits, la catastrophe climatique et l’intelligence artificielle.

« Face aux défis qui nous attendent, l’Assemblée générale des Nations Unies reste un outil indispensable et une voie vitale vers un avenir pacifique et juste pour tous », a affirmé le Secrétaire général.

Clôture de la 78e session

Plus tôt dans la journée, l’Assemblée générale a clos sa 78e session, le chef de l’ONU notant que l’année écoulée avait été marquée par la pauvreté, les inégalités et les conflits persistants, et soulignant qu’il s’agissait également de l’année la plus chaude jamais enregistrée. M. Guterres a salué le leadership du Président de cette 78e session, Dennis Francis, de Trinité-et-Tobago.

Ce dernier a souligné les principales réalisations de la 78e session et de sa Présidence et a rappelé aux Etats membres que si les défis auxquels la communauté internationale est confrontée sont complexes, « ils ne sont certainement pas au-delà de nos capacités à les surmonter ». Il a souligné l’importance de l’unité, exhortant les nations à faire face aux défis mondiaux avec toutes les ressources disponibles pour construire un avenir plus sûr, réitérant l’importance des Nations Unies comme « l’une des plus grandes forces du bien dans le monde » et estimant qu’il fallait « travailler dur pour assurer sa longévité ».

Lors de la clôture de cette 78e session, Philémon Yang, Président élu de la 79e session a prêté serment, déclarant qu’il s’acquitterait honnêtement de ses fonctions de Président de l’Assemblée générale, en agissant « en toute loyauté, discrétion et conscience ».