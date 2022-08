Assemblée nationale : Benno et ses « millions »pour attirer des députés de l’opposition

La coalition de la mouvance présidentielle Benno Bokk Yakaar a obtenu juste 83 sièges, sur les 165 députés que compte l’Assemblée nationale et l’opposition obtient 80 sièges au total. C’est ce qu’il en est des résultats des élections législatives du 31 juillet dernier. Mais, le camp du pouvoir continue son opération de débauchage chez les députés de l’opposition.

Sur les 165 députés que compte l’Assemblée nationale, la coalition de la mouvance présidentielle Benno Bokk Yakaar a obtenu juste 83 sièges et l’opposition obtient 80 sièges au total. Selon Mamadou Lamine Thiam, les députés de Wallu Sénégal feraient l’objet d’une cour assidue de la part du camp présidentiel, qui souhaite les attirer dans le Benno Bokk Yakaar à l’Assemblée nationale.

«Beaucoup de nos députés nous ont informés qu’ils ont été approchés par le pouvoir. Ils font remonter l’information dès qu’ils reçoivent un coup de fil», révèle dans L’Observateur de ce vendredi le responsable du PDS, élu lors des Législatives du 31 juillet dernier.

Selon Mamadou Lamine Thiam, les membres de Wallu étaient à bord du bus qui les transportait pour leur tournée dans les foyers religieux. «Quelqu’un m’a montré des appels émanant de gens du pouvoir et les messages qui ont suivi», «On leur propose de rejoindre le pouvoir, d’être reçus, souffle Mamadou Lamine Thiam. On leur dit : ‘On va te donner tant de millions de francs CFA, tel recrutement. On peut recruter 20 personnes pour toi’.» Il ajoute : «Ils ont pris des renseignements autour des députés. Je suppose que la plupart sont des courtiers. Rares ont été ceux qui m’ont donné le nom d’une haute personnalité.