Assemblée nationale : Macky Sall a déjà choisi Mimi Touré

Au lendemain des élections législatives qui consacrent la victoire de la coalition Benno Bokk Yaakar , le Réseau des amis de Mimi ( RAMI ) tient à présenter ses remerciements sincères à son excellence le président MACKY SALL pour le choix combien judicieux porté en la personne d’ Aminata TOURÉ dit Mimi Touré comme tête de liste de la dite coalition.

Un choix pertinent puisque malgré le contexte mondial de morosité économique avec une inflation galopante et incontrôlable , exacerbée par une flambée des prix entraînant un mécontentement des populations même dans les pays dits riches , parvenir à assurer une majorité relève quand même d’un savoir-faire avéré . La tâche était d’autant plus difficile qu’en face se trouve une nouvelle race infecte de politiciens véreux porteuse de discours populistes , des manipulateurs épaulés par des médias ( surtout réseaux sociaux ) irresponsables, adeptes de la médisance, du mensonge, des fake news , usant de tous les moyens pour «salir » nos vaillantes autorités .

Heureusement l’évidence est là : le travail colossal abattu par le président Sall , ce bilan élogieux sur qu’aucun opposant n’a osé aborder comme sujet.

Heureusement aussi, comme en son habitude et à chaque fois que de besoin , le président a encore su faire preuve de clairvoyance en choisissant pour diriger la coalition Aminata TOURÈ en qui tous les sénégalais de bonne foi reconnaissent l’engagement , l’expertise, le savoir-faire .

Cette campagne qui ressemblait plus à un mortel combat entre des fauves lâchés dans une jungle sans foi ni loi , a permis aux sénégalais de conforter leur conviction par rapport à la posture toujours appréciée de cette grande dame .

Merci donc au président MACKY SALL qui a su chaque fois que nécessaire faire appel à cette grande dame qui sait faire face aux situations difficiles . C’est tout à fait normal de réclamer une reconnaissance après un travail bien fait et l’on comprend aisément l’attitude de ceux qui demandent le perchoir de l’Assemblée nationale pour MIMI .

RAMI préfère faire confiance à la clairvoyance du président MACKY SALL , lui qui est au premier rang avec les moyens de décryptage des messages et codes , conscient qu’il est du rôle primordial et de premier plan de la femme face aux multiples attentes ; nul doute qu’il fera encore appel à la femme de la situation.