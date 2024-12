Assemblée Nationale: La CNDHS salue l’inclusion des personnes vivant avec un handicap 

Partager Facebook

La Commission Nationale des Droits de l’Homme du Sénégal (CNDHS) a exprimé sa satisfaction face à l’inclusion des personnes vivant avec un handicap au sein de la 15ème législature installée ce lundi. Cet acte est perçu comme un jalon important dans la promotion de l’égalité des chances et de la diversité au sein des institutions sénégalaises.

« La présence, au sein de cette assemblée, de députés vivant avec un handicap constitue une avancée majeure dans la promotion de l’inclusion et de l’égalité des chances », a indiqué dans un communiqué de la CNDH, dirigée par le professeure Amsatou Sow Sidibé, femme politique et professeure de droit. La CNDHS félicite les nouveaux députés et souligne que cet acte renforce l’idée d’une représentation équitable des différentes composantes de la société sénégalaise dans les instances de décision.

La Commission encourage les autorités à garantir le plein exercice du mandat des députés concernés en mettant en place des dispositifs adaptés, tels que : »des outils spécialisés, comme des documents en braille pour les personnes non voyante. Des infrastructures accessibles, pour faciliter la mobilité des personnes à mobilité réduite ».

La CNDHS invite également les acteurs politiques à poursuivre cette dynamique inclusive en veillant à augmenter la représentation des personnes vivant avec un handicap lors des futures élections. Une dynamique à pérenniser en cette journée internationale des personnes vivant avec un handicap, la CNDHS réaffirme son engagement à collaborer avec tous les acteurs impliqués pour promouvoir une société plus juste et plus inclusive. Elle appelle à faire du Sénégal un modèle en matière de respect des droits humains et de participation citoyenne, en intégrant davantage les populations souvent marginalisées dans les sphères décisionnelles. Ce pas vers une meilleure inclusion est perçu comme une victoire pour les droits humains au Sénégal, avec l’espoir que cette démarche inspire d’autres pays à suivre la même voie. Pour rappel, la quinzième législature a été installée ce lundi 02 décembre, avec une forte majorité de 130 députés du parti au pouvoir Pastef, dont deux personnes vivant avec un handicap.

Le non voyant, Amadou Lamine Diouf et sa camarade Awa Seck, handicapée motrice, figurent parmi les élus du département de Mbacké.

Rosita Mendy