Assemblée nationale : La procédure de levée de l’immunité parlementaire de Farba Ngom enclenchée

9 février 2026 Actualité

La procédure de levée de l’immunité parlementaire de Farba Ngom est en cours à l’Assemblée nationale. Une commission ad hoc a été mise en place pour examiner la demande, avec 99 voix favorables contre 9 oppositions sur 165 députés.

Cette décision fait suite à des accusations de violation du secret de l’instruction, d’introduction d’objets prohibés en milieu carcéral et de diffusion d’images contraires aux bonnes mœurs, après la découverte de deux téléphones portables dans sa cellule.

