Assome à Sonko: “Mon frère du Blouf, je suis sensible à vos difficultés”

Le ministre du Commerce Assome Diatta a réagi aux émeutes sanglants pour la libération du leader de Pastef. S’adressant à Ousmane Sonko, le ministre l’interpelle en tant frère de la Casamance: « mon frère du Blouf, je suis sensible à vos difficultés du moment mais je vous dis que le Sénégal et la Casamance dépassent nos ambitions personnelles. Vous et moi aimons la Casamance et le Sénégal. Mais nous devons être prudents face aux enjeux du moment ».

S’adressant au président de la République, Assome déclare : « Nous comprenons les moments difficiles que vous vivez, nous sommes tous sensibles à cette douleur et nous la partageons ». Et de reconnaître : « Il n’y a pas un seul Conseil des Ministres, sans que vous rappeliez les préoccupations des populations et donniez des instructions fermes en vue d’améliorer leurs conditions et cadres de vie ».