Astuces pour avoir de beaux cheveux

Pour avoir de beaux cheveux, il faut bien en prendre soin…..particulièrement en Europe où ils sont soumis à rude épreuve: eau calcaire, pollution stress.

Quelques grands principes:

– Pas de tresses trop lourdes ou trop serrées, qui affaiblissent progressivement les bulbes pilleux(ce sont eux qui donnent naissance aux cheveux).

– Ne gardez pas un tissage plus de 6 semaines, et dans ce cas, lavez la tête au minimum une fois tous les 10 jours (une fois par semaine est mieux, bien sûr). L’hygiène du cuir chevelu est indispensable!

– Si vous voulez faire un défrisage ou une coloration, attendez 15 jours après avoir defait des tresses ou un tissage, pour laisser au cuir chevelu et aux cheveux le temps de “récupérer ” un peu.

– Pour vos cheveux, vous constatez une perte, et il faudrait vérifier si ce sont les cheveux qui cassent, ou si véritablement une chute s’est installée, c’est à dire que votre chevelure devient progressivement moins fournie.

Quoiqu’il en soit,vous devez intervenir à 2 niveaux: réhydrater et restructurer la fibre capillaire / stimuler le cuir chevelu pour permettre aux follicules pileux de redémarrer.

Pour les cheveux, suivez les 3 étapes suivantes: le bain d’huile, le masque capillaire, le coiffage…et bien entendu, le shampooing, qui demeure le premier produit de beauté de vos cheveux!

Une fois toutes les 2 semaines, faites un bain d’huile : vous imprégnez bien les cheveux et laissez recouvrez du bonnet auto-chauffant. Vous laissez agir 30 minutes, puis procédez au shampooing normalement. Prenez une formule stimulante du cuir chevelu.

Alternez avec un masque capillaire une fois tous les 15 jours à laisser agir sous le bonnet auto-chauffant ou le casque Hair Therapy au moins 30 minutes.

Pour vous coiffer, évitez les formules trop grasses qui collent et asphyxient le cheveux.

Si les pointes de vos cheveux sont abîmées, coupez-les de quelques millimètres.

Pour le cuir chevelu, faites une cure de traitement capillaire à poser directement sur les zones affaiblies, donc vers le front soir et matin ou, de complément alimentaire. Plus le problème est récent, et plus rapide sera la réponse. Les follicules pileux s’atrophient progressivement et finissent par disparaître si vous n’intervenez pas assez vite! Soyez patiente. Pour un bon résultat, vous devez vous montrer sérieuse et régulière. Une cure de 3 mois est nécessaire pour commencer à apprécier le résultat. Le combat se gagne petit à petit, un peu chaque jour!

à vous de jouer!