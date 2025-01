Attaque terroriste à Louisiane : Ce qu’il faut savoir

Partager Facebook

Un véhicule a foncé dans la foule à La Nouvelle-Orléans, aux Etats-Unis, faisant au moins 10 morts et une trentaine de blessés tôt mercredi 1er janvier, selon la police de la ville.

Le suspect est mort, ont annoncé le FBI et la police de la ville. Il a été identifié par le FBI comme étant un citoyen américain de 42 ans originaire du Texas du nom de Shamsud-Din Jabbar. Il avait un drapeau de l’Etat islamique dans son véhicule, précise le FBI. La police fédérale américaine annonce également enquêter sur un « acte de terrorisme ».

Le suspect a précipité son véhicule pick-up sur la foule qui se pressait pour le Nouvel An dans le « carré français » de cette ville du sud des Etats-Unis. Suivez notre direct.

Deux policiers blessés. Le suspect a ouvert le feu sur des policiers, blessant deux agents, d’après la cheffe de la police de la ville lors d’un point-presse. « L’auteur des faits a tiré sur nos agents depuis son véhicule. Deux d’entre eux ont été touchés. Leur état est stable », a déclaré Anne Kirkpatrick.

Le mobile du conducteur inconnu. « La ville a été touchée par une attaque terroriste », a estimé la maire LaToya Cantrell. « Cet homme a essayé d’écraser le plus grand nombre de personnes possible. Ce n’était pas un conducteur en état d’ivresse, c’est plus complexe », a renchéri la police locale.

Des explosifs sur place ? Un possible engin explosif artisanal a été retrouvé sur les lieux de l’incident. « Nous tentons de confirmer s’il s’agit ou non d’un appareil actif et en fonction », a déclaré Alethea Duncan du FBI lors d’un point-presse.

Joe Biden est informé « des derniers développements » par le FBI. Le président américain a déclaré que les Etats-Unis ne « toléreront aucune attaque » contre leurs habitants, après celle de La Nouvelle-Orléans. « Rien ne justifie la violence, quelle qu’elle soit », a-t-il fait savoir dans un communiqué.

De son côté, le président élu Donald Trump a rendu hommage aux « victimes innocentes » de l’attaque sur son réseau social Truth Social, et a établi un lien entre cette attaque et l’immigration.