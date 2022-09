Attaques contre Pape Diop: Les riposte des jeunes de BGG

La convention régionale des jeunes de Bokk Guiss Guiss ont fait face à la presse ce lundi pour s’insurger contre les attaques dont est victime leur leader Pape Diop m. Ces jeunes se disent prêts à en découdre aux pourfendeurs et réaffirment leur ancrage dans le parti.

Les jeunes alliés de l’ex maire de Dakar comptent faire face à ceux qui attaquent leur leader suite à sa décision de s’allier avec Benno Bokk Yakaar. Sous la houlette de Pathé Mbengue, ces jeunes indiquent que leur leader est victime de tentatives de diabolisation par l’opposition. » Il a choisi Benno Bokk Yakaar pour empêcher un blocage des institutions. Nous soutenons sans réserve Pape Diop et invitons les membres du parti en faire de même », martèle-il.

Ces jeunes sont d’avis que leur leader est caractérisé par le calme, sa sagesse, son expérience et est un homme de consensus qui a été le meilleur maire de Dakar. « Nous sifflons la fin de la récréation et nous ne laisseront plus faire. Ce sera oeil pour oeil, dent sur dent. Nous demeurons résolus par rapport à cela. Ceux qui critiquent n’avaient pas voté pour lui. Des élément de l’opposition se sont rapprochés de certains responsables pour inciter une rébellion moyennant une enveloppe.

Ils avaient déjà quitté le parti avant les élections. Nous allons les démasquer un à un », soutiennent les jeunes. Ils tiennent à rappeler qu’ils renouvellent leur confiance à Pape Diop.