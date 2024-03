Libération de Sonko.. : MIK fait une grosse révélation

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le candidat Bassirou Diomaye Faye a annoncé sa déclaration de patrimoine et a demandé à Amadou Bâ de faire de même. Après cette interpellation, c’est l’allié du candidat de BBY, Mamoudou Ibra Kane, qui apporte la réponse. Après avoir taclé les deux leaders des Patriotes, il les a accusé d’avoir négocié pour leur remise en liberté.

Publicités

« Bassirou Diomaye a appris de son maître-à-penser, Ousmane Sonko, une chose : la manipulation. Elire Diomaye, c’est élire 2 fieffés manipulateurs pour ne pas dire plus. Les Sénégalais ne sont pas dupes. Ils ont choisi Amadou Ba dès le 1er tour et cela fait mal au duo. L’élève manipulateur Diomaye parle désormais d’une fausse déclaration de patrimoine alors qu’il n’a jamais géré le moindre sou vaillant. Les deux feraient mieux de dire aux Sénégalais quels sont les termes du Protocole du Cap. Ils ont négocié leur liberté en signant des gages », a-t-il écrit sur le réseau social X, dans une publication accompagnée de la Une du journal La Tribune, qui s’interroge sur les « négociations » entre Sonko et Macky Sall.

« Les Sénégalais sont édifiés : le duo Diomaye-Sonko n’est qu’une fausse apparence. Il s’agit bien d’un duel qui s’est déjà transformé en dualité visible au sommet du Pastef et demain, de l’Etat. Un monstre à 2 têtes. Bonjour la crise ! A Dieu ne plaise! », a-t-il ajouté.