Audience de Diomaye à Brice Oligui NGUEMA:  Le Sénégal et le Gabon renforcent leur coopération

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Sénégal et le Gabon entendent bien renforcer leur coopération dans bien des secteurs. Brice Oligui NGUEMA a été reçu en audience par son homologue sénégalais Bassirou Diomaye Faye au palais de la république hier au courant de la matinée.

Le président de la Transition gabonaise Brice Clotaire Oligui Nguéma qui était au Sénégal dans le cadre de la commémoration du 80ième anniversaire du massacre de Thiaroye a été reçu hier par le Chef de l’Etat Bassirou Diomaye Faye. Les deux personnalistes ont saisi l’occasion pour mettre en exergue leur coopération et ont décidé de la maintenir en la faisant fructifier. Dans la journée les deux hommes ont magnifié leur coopération.

Face aux journalistes, Bassirou Diomaye Faye a salué la «richesse du cadre juridique de coopération qui couvre des domaines aussi variés que la politique, le domaine militaire, l’éducation, la formation professionnelle, la culture, la jeunesse, l’économie et le commerce. » A l’en croire, les deux pays ont des atouts pour développer une coopération dynamique et renforcée. «Nous avons convenu avec le président Nguema d’œuvrer ensemble pour donner une nouvelle impulsion à notre partenariat afin de le hisser à un niveau plus élevé.

Les ministres des deux délégations ici présentes se retrouveront pour explorer ensemble les nombreuses opportunités pouvant permettre d’intensifier davantage nos échanges économiques et commerciaux, mais également nos échanges d’expérience dans les domaines cibles d’intérêts communs », a noté Bassirou Diomaye Faye. Le président gabonais a salué les relations que les deux pays entretiennent depuis des années. « Nous avons convenu d’explorer les voies et moyens de rendre chaque jour plus dynamique et plus fructueuse notre coopération. L’excellence des relations entre les deux pays est passée en revue ainsi que des sujets d’intérêt commun dans les domaines politique, militaire et économique», a révélé Brice Clotaire Oligui Nguéma du Gabon.

Les deux chefs d’Etat n’ont pas aussi manqué d’assurer que les autorités sénégalaises et gabonaise vont s’efforcer de trouver les voies et moyens de renforcer les échanges économiques entre les deux pays. Le président du Sénégal a exhorté les secteurs privés des deux pays à renforcer leurs collaborations et à s’impliquer davantage dans le développement de la coopération par l’investissement et le commerce. Les deux chefs d’Etats ont également échangé sur des questions liées aux menaces sur la paix et la sécurité, les changements climatiques, les crises économiques et les risques de désintégration du multilatéralisme, selon le dirigeant sénégalais.

MOMAR CISSE