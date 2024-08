Augmentation du nombre de cas au « MPOX » : L’OMS va injecter plus de fond à la lutte contre le virus

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Les responsables de la 74e session du Comité régional de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour l’Afrique se sont engagés à redoubler d’efforts, notamment en allouant davantage de fonds, et ont exprimé leur optimisme quant à la lutte contre les épidémies de variole connu sous le nom de « MPOX ».

Lors de la cérémonie d’ouverture, de la 74e session du Comité régional de l’OMS pour l’Afrique qui a débuté ce lundi à Brazzaville, le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, a appelé les États africains à former une coalition pour soutenir l’initiative « Qualité des soins de santé primaires ».

Près de 1 000 délégués, dont le directeur général de l’OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus et les ministres de la Santé de 47 pays membres de l’OMS, assistent à la session, qui se concentrera sur les questions de santé concernant le continent africain, avec des sujets tels que « Transformation for Results : renforcer les systèmes de santé africains grâce aux réformes de l’OMS », » Le cycle d’investissement de l’OMS : L’Afrique fait entendre sa voix », “La mortalité infantile évitable dans la région africaine de l’OMS : une urgence de santé publique”, qui figurent en bonne place à l’ordre du jour de la session.

Le continent africain enregistre depuis des décennies des taux de mortalité élevés dus à des maladies telles que le paludisme, la rougeole, le virus Ebola et le choléra. Récemment on parle de la propagation d’une souche mortelle du virus mpox de la République démocratique du Congo (RDC) à au moins une douzaine de pays africains a contraint l’OMS à déclarer une situation d’urgence à l’échelle mondiale.

Lors de la réunion d’ouverture, certains décideurs clés des organisations internationales de santé ont promis de fournir davantage de fonds pour aider à mettre fin aux épidémies telles que la variole en Afrique.

« Je pense que ce que les gens doivent retenir avant tout, c’est notre grande détermination à faire quelque chose contre la variole, et à faire quelque chose de différent de ce qui s’est passé dans le passé. Nous travaillons donc très dur en arrière-plan avec les États membres, nous avons aidé beaucoup d’entre eux à élaborer des plans », a déclaré Matshidiso Moeti, directeur régional de l’OMS pour l’Afrique.

La RDC a enregistré le plus grand nombre d’infections par le virus mpox en Afrique, avec plus de 17 000 cas et plus de 600 décès depuis le début de l’année. Le continent africain est confronté à des épidémies depuis des siècles et, au fil des ans, nous avons acquis une expertise croissante dans la gestion des épidémies.

Le fait que nous soyons confrontés à une épidémie de poliomyélite ne devrait donc pas faire paniquer les gens, car le continent est habitué à gérer ce type de crise », a déclaré Joy Phumaphi, secrétaire exécutive de l’African Leaders Malaria Alliance.

L’OMS a lancé lundi une campagne mondiale de lutte contre la transmission interhumaine du mpox. Le plan stratégique de préparation et de réponse s’étendra de septembre 2024 à février 2025 et nécessitera un financement de 135 millions de dollars américains. En coordonnant les efforts mondiaux, régionaux et nationaux, il vise à renforcer les stratégies de surveillance et de réponse, à garantir un accès équitable aux diagnostics et aux vaccins, à réduire la transmission de l’animal à l’homme et à responsabiliser les communautés dans la lutte contre les épidémies.