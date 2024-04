Avancée de la mer à Diembéring: La riziculture mise en péril par l’érosion côtière

Partager Facebook

La salinité des eaux et des sols, consécutive à l’avancée de la mer et à la baisse de la pluviométrie, met en péril la riziculture pluviale, principale activité agricole de subsistance des communautés de Diembéring, dans le sud du Sénégal, qui l’ont héritée de leurs ancêtres.

Des phénomènes naturels ont entraîné de profonds bouleversements socioéconomiques et environnementaux, dans cette commune de l’arrondissement de Kabrousse, dans le département d’Oussouye. Située sur le littoral sud, une zone particulièrement vulnérable et très affectée par l’érosion côtière accentuée par l’avancée de la mer, la commune Diembéring a progressivement vu sa plage et son couvert végétal disparaître sous les eaux. La voie devient ainsi de plus en plus libre pour l’eau de la mer qui, petit à petit, progresse vers les rizières.

Un processus qui débouche sur la salinisation des parcelles rizicoles de cette commune de la Basse Casamance, au point de remettre en cause la riziculture, principale activité agricole de subsistance des communautés locales. A Diembéring, comme partout ailleurs en Casamance, la riziculture pluviale demeure l’activité agricole dominante avec environ 60 % des superficies cultivées. Cependant, la dégradation des conditions climatiques de la zone depuis la fin des années 1960, met à rude épreuve cette activité dont les productions actuelles arrivent à peine à couvrir les besoins alimentaires d’une population de plus en plus en difficulté.

D’une superficie de 237 kilomètres carrés, la commune de Diembéring compte 20.924 habitants. Une population répartie entre une quinzaine de villages et d’îles : Ourong, Carabane, Cachouane, Gnikine, Sifoka, Wendaye, et Ehidj. Des localités qui, pour l’essentiel, sont situées entre la mer et l’embouchure du fleuve Casamance.

A Kabrousse, plus de 4.000 ha de riz engloutis par la mer

A Kabrousse, un des villages côtiers de la commune de Diembéring, au sud de la station balnéaire de Cap Skirring, l’avancée de la mer a fini d’engloutir des milliers d’hectares de rizières, généralement situées dans des bas-fonds ou des vallées.