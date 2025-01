Avancée des rebelles du M23: Le président Tshisekedi promet une lutte « vigoureuse » pour les stopper

Dans son discours de mercredi soir, M. Tshisekedi a demandé à tous les Congolais de s’unir et de soutenir la lutte de l’armée pour reprendre le contrôle du pays. « Soyez sûrs d’une chose : la République démocratique du Congo ne se laissera ni humilier ni écraser. Nous nous battrons et nous triompherons » , a-t-il déclaré. Selon les Nations unies, les combats ont forcé environ 500 000 personnes à quitter leur foyer, aggravant ainsi une crise humanitaire déjà très grave.

Depuis le début des combats, la ville est privée d’électricité et d’eau et la nourriture se fait rare. Un sommet virtuel du bloc régional d’Afrique de l’Est, convoqué mercredi soir par le président kenyan William Ruto et auquel M. Tshisekedi s’est soustrait, a appelé à un « règlement pacifique des conflits ». Paul Kagame, du Rwanda, et les dirigeants des autres pays membres, à savoir le Burundi, le Sud-Soudan, la Tanzanie et la Somalie, ont participé à ce sommet.