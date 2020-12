Avec les AirPods Max, Apple place son premier casque sans fil au pied du sapin

Après les AirPods puis les AirPods Pro, place aux AirPods Max ! Il ne s’agit pas d’écouteurs sans fil même si Apple emploie le pluriel pour les désigner, mais bien d’un authentique casque pour jouer dans la cour des très grands comme Bose et Sony. Le prix annonce clairement la couleur : 629 euros ! C’est très conséquent, et Apple doit s’attendre à essuyer des critiques si le son n’est pas à la hauteur.

Disponible en cinq couleurs, ce casque promet une finition de grande qualité avec des coussinets à mémoire de forme, un serre-tête en acier dont le centre en tissu maillé soulage la pression ou encore ses branches télescopiques pour un ajustement parfait. Rien de révolutionnaire, mais Apple met en avant, comme souvent, la qualité de la finition.

Sous le coussinet, un processeur audio à 10 coeurs déjà présent dans les AirPods. © Apple

Une configuration requise très précise

Côté technologie, Apple cite les présences de « sa puissante puce H1 et d’un logiciel avancé » pour chaque oreillette, et on retiendra le suivi dynamique de la tête pour offrir une expérience immersive et cinématographique pour les contenus enregistrés en 5.1, 7.1 et Dolby Atmos. À l’aide du gyroscope et de l’accéléromètre embarqués, Apple assure que le casque adapte le son aux mouvements de l’utilisateur.

Au total, le casque comprend neuf micros, dont la moitié sert à la réduction des bruits, cinq capteurs, et on notera la présence de la molette crantée empruntée à l’Apple Watch pour régler le son, mettre en pause, répondre à des appels ou activer Siri. Ce casque sans fil est déjà disponible en précommande sur apple.com et il sera commercialisé à partir du mardi 15 décembre. Précision importante : il fonctionnera avec un iPhone doté d’iOS 14.3 et suivants, d’un ordinateur tournant avec macOS Big Sur 11.1 et suivants, etc.

Apple promet une autonomie d’environ 20 heures.