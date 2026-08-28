Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-164-generic #174-Ubuntu SMP Fri Nov 14 20:25:16 UTC 2025 x86_64
Capture decran 2026 08 28 a 15.14.23

Axe Dakar – AIBD : un carambolage impliquant une dizaine de véhicules occasionne un bouchon de 5 km

28 août 2026 Actualité

Un carambolage impliquant une dizaine de véhicules perturbe fortement la circulation ce vendredi 28 août 2026. Dans le sens AIBD-Dakar, l’autoroute est actuellement coupée entre Toglou et Sebikotane en raison de l’accident.

« À 12h30, un bouchon de 5 km était enregistré dans le sens AIBD-Dakar, tandis qu’un autre bouchon de 1,5 km était constaté dans le sens Dakar-AIBD », déclare la note des autorités.

Les délais d’intervention sont également rallongés en raison de la situation. Les usagers en provenance de l’AIBD ou du réseau autoroutier Segea sont invités à emprunter la sortie 13 de l’AIBD, puis à rejoindre la Route nationale afin d’éviter la zone bloquée.

Tags

Vérifier aussi

cimetiere soumbedioune

Cimetière de Soumbédioune : huit suspects surpris en pleine nuit et…

Une opération nocturne de la police de la Médina a conduit à l’interpellation de huit …

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2026, All Rights Reserved