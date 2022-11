Axe Dakar-Bissau: Vers la construction d’un corridor entre les deux frontières

La Banque africaine de développement a approuvé un financement de 100,73 millions $ pour la construction du corridor routier Bissau-Dakar. Ce montant couvrira la première phase du projet.

La Banque africaine de développement (Bad) va financer la construction du corridor routier Bissau-Dakar. Son Conseil d’administration a autorisé, mercredi 9 novembre 2022 à Abidjan (Côte d’Ivoire), un financement de 100,73 millions de dollars US, destinés à la réalisation de la première phase du projet Farim-Tanaff-Sandiniéri.

L’appui financier de la Banque va ainsi servir à réaliser un pan du Projet d’amélioration du corridor routier Bissau-Dakar. Le financement est subdivisé en don de 53,51 millions de dollars et en prêt de 35,62 millions de dollars du Fonds africain de développement. A cette enveloppe s’ajoutent 11,60 millions de dollars octroyés à la Guinée-Bissau par la Facilité d’appui à la transition, un mécanisme de la Bad qui permet un décaissement rapide, simple et flexible pour les États fragiles du continent.

Le projet prévoit la construction de 49,40 km de route bitumée, dont 23 km en Guinée-Bissau et 26,40 km au Sénégal. Il comprend également la construction d’un pont de 325 mètres de long dans la ville de Farim, en Guinée-Bissau, sur la rivière Cacheu. Le projet prévoit la construction de 82 km de routes, dont 58,6 km au Sénégal et 24 km en Guinée-Bissau. Les travaux comprennent la construction de 8,5 km de routes avec éclairage public solaire à Farim, en Guinée-Bissau, et à Goudomp, Tanaff et Badin, au Sénégal.