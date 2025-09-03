Axe Linguère – Matam : Un accident fait 5 morts et 15 blessés

Partager Facebook

Un grave accident de la circulation s’est produit ce mercredi matin sur l’axe Linguère-Matam, plus précisément à hauteur de Loumbelana, dans la commune de Barkédji (département de Linguère).

Le drame, qui implique un véhicule communément appelé “Cheikhou Chérifou” en provenance de Kaolack et à destination de Matam, est survenu après une violente collision avec un camion en stationnement.

Le bilan est lourd : 5 personnes ont perdu la vie sur le coup et 15 autres blessées. Selon l’adjudant-chef Papa Élimane Ndour, commandant de la compagnie des sapeurs-pompiers de Linguère, “huit blessés sont dans un état grave et sept présentent des blessures légères”.

Deux des blessés graves ont été transférés d’urgence à Matam, tandis que les autres ont été admis aux urgences de l’hôpital Magatte Lô de Linguère. Les corps sans vie des victimes ont été déposés à la morgue du même établissement sanitaire.