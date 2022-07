Bac Général 2022: Effectifs, organisation... : tout ce qu'il faut savoir

Le Directeur de l’Office du Baccalauréat, le Pr Sossé Ndiaye, a rencontré, avant-hier hier, quelques organes de presse (Le Soleil, la Rts, l’Aps et Sénégal 7) pour se prononcer sur les préparatifs de l’organisation de l’examen du Baccalauréat général.

D’après Le Soleil qui donne l’information, il a informé que cette année, ils sont 147.673 candidats inscrits au Baccalauréat général 2022, compte non tenu des 3 252 inscrits au Bac technique. Ce qui fait un total global de 150 925 élèves de Terminale inscrits pour la session 2022 du Baccalauréat, toutes filières confondues. Ceux-ci étaient au nombre de 157.318 en 2021. Soit une baisse de 6.401 candidats. Cette année encore, comme en 2021, les filles représentent le gros du lot avec 83.611 inscrites ; soit 55,40%. Le pourcentage de candidats issus du public est de 52,69% et celui des candidats individuels est à 16,95%. Comme lors des années précédentes, les candidats des séries littéraires sont largement majoritaires. Selon les statistiques, les candidats issus des séries littéraires constituent 82,15% de l’effectif global (123 988 inscrits). Il s’agit notamment des séries L’1, L1a, L1b, L2, LA. On dénombre également cette année, 803 candidats inscrits pour le Baccalauréat franco-arabe.

L’académie de Thiès présente le plus grand nombre de candidats (26.191). Elle est suivie de Pikine-Guédiawaye (20.576). Arrivent ensuite les académies de Dakar (15.464), Saint-Louis (11.507), Kaolack (11.342), Ziguinchor (10.533), Fatick (9.539), Diourbel (8.701), Rufisque (7.811), Louga (6.610), Kolda (5.485), Sédhiou (4.597), Tambacounda (4.338), Matam (3.719), Kaffrine (3.175) et Kédougou (1.337). Lors de cet entretien avec la presse, le Directeur de l’Office du Baccalauréat a confié que toutes les dispositions ont été prises pour un déroulement correct de l’examen.

«Nous sommes dans la dernière phase du Bac technique. Pour le Bac général, le démarrage des épreuves est prévu dans deux semaines (14 juillet 2022). La mise en place des sujets est presque bouclée », a déclaré Sossé Ndiaye. Il a précisé que, pour cet examen, l’Office du Bac compte mobiliser 9.000 enseignants pour la correction.

Pour les surveillants, il a indiqué qu’ils seront gérés au niveau des Inspections d’académie qui, en relation avec les Inspections de l’éducation et de la formation (Ief) et les chefs d’établissement, organisent l’examen au niveau déconcentré. S’agissant des présidents de jury, M. Ndiaye a informé qu’ils ont été formés depuis le mois de mai et il ne reste que la finalisation de leurs affectations. Le Directeur de l’Office du Bac a indiqué qu’il est également prévu une prise en charge spécifique des candidats ayant un handicap.

Le Pr Sossé Ndiaye n’a pas manqué de revenir sur les interdits durant le déroulement des épreuves dans les centres. Il a souligné notamment l’interdiction des téléphones portables. « Il est interdit aux candidats de se munir de leur téléphone portable dans les centres d’examen », a rappelé Pr Sossé Ndiaye.