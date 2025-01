Baisse du prix du pain: La grosse alerte des boulangers sur leur profession

Partager Facebook

La Fédération Nationale des Boulangers du Sénégal (FNBS) et le Regroupement des Boulangers du Sénégal (RBS) ont tenu une conférence de presse ce jeudi pour faire part d’une situation critique du secteur de la boulangerie au Sénégal.

Une industrie qui emploie plus de 30.000 emplois directs, 40.000 emplois indirects, 600 milliards de chiffre d’affaire, 3% du PIB ; l’industrie de la boulangerie sénégalaise est en crise. Une information de la FNBS et du RBS qui renseigne en termes clairs que la décision des autorités a entraîné des conséquences économiques et sociales désastreuses. Cela résulte principalement de la non application de la réglementation et de ses conséquences sur le prix du pain et le poids du pain. « Cette situation s’est aggravée par le manque d’implication des autres ministères pour appuyer le ministère du commerce et d’industrie.

Face à la situation que traverse le secteur de la boulangerie, la FNBS et le Regroupement des boulangers du Sénégal entendent prévenir toute crise qui pourrait discréditer durablement la profession. Le 14 juin 2024, le ministre du commerce et de l’industrie ayant eu écho de notre conférence de presse nous a reçu ; une délégation de FNBS et de RBS durant quatre heures de temps. Nous avons discuté de tous ces problèmes-là. (…) », indique Amadou Gaye, le président de de la FNBS. Abordant l’audience que leur avait accordé le ministre le 14 janvier 2025, monsieur Gaye de rappeler les promesses du ministère quant à sa ferme volonté de les soutenir et avait même annoncé, dans les meilleurs délais, l’assainissement du secteur avec le respect des dispositions du décret 22-77 et des arrêtés 73-78 du 3 mars 2020, l’arrêté 009793 du 13 mai 2020 et l’arrêté 78-65 du 26 avril 2022.

En outre, l’on fait savoir, qu’à proprement parler de la difficulté que traverse les boulangers, lorsqu’on faisait la réglementation, le décret avait bien dit que des comités techniques de suivi du secteur de la boulangerie seront logés au Gouverneurs, mais malheureusement ces gouverneurs-là ne convoquent pas. « Les gouverneurs du Sénégal ne convoquent jamais ces comités-là pour faire fonctionner l’investissement dans ce pays C’est pourquoi nous avons demandé aujourd’hui l’implication des autres ministères parce qu’il faut que la Police, la Gendarmerie, les services d’hygiène s’impliquent davantage pour appuyer les efforts que le ministère du commerce est en train de faire. (…) Nous sommes des industriels, nous, c’est des actes que nous voulons, c’est pourquoi nous avons tenu à faire cette conférence de presse pour prendre à témoin la population pour leur expliquer nos problèmes », ont demandé la FNBS et le RBS aux nouvelles autorités.

De ce fait, il faut savoir que la revendication principale à savoir la baisse des prix vient s’ajouter à celle de l’application de la réglementation existante et la mise en place d’une tarification sociale de l’électricité pour les boulangers, ce qui ne présage pas de bien alors que le Ramadan se profile à l’horizon. Quid des prix qui risquent d’être exorbitants ?

Mamadou Sow