Bakel: L’aubaine et le risque de Bougane Guèye 

Bougane Guèye Dani devant qui ? A l’inverse, la question donnerait : qui est derrière Bougane Guèye Dani ? C’est le genre d’interrogations qui se posent souvent quand un acteur réussit des prouesses qu’il ne pourrait réussir sans le soutien de mains invisibles, piliers de son ascension. On peut être tenté de se la poser dans le contexte politique actuel, marqué au cours de ce premier semestre de règne du président Bassirou Diomaye Faye, par la présence remarquée du leader du Mouvement ‘’Geum sa Bopp’’ sur le terrain politico-médiatique.

Loin devant les politiciens classiques, le journaliste converti en entrepreneur, joue désormais (partant) sur le terrain glissant de la politique qu’il a officiellement intégré en 2018. Cependant, il est difficile de décréter impunément que Bougane Guèye opérerait sous fausse bannière.

La réponse par la percée plutôt remarquable de son Mouvement ‘’Gueum Sa Bopp’’ qui, après moins de quatre années d’existence, a pu talonner les géants politiques réunis aux seins des coalitions Benno Bokk Yaakaar’’ et Yewwi Askan Wi, arrivées respectivement premier et deuxième aux élections Locales de 2022. Depuis, Bougane Guèye a réussi à se faire une place, même s’il n’a pu jauger son poids électoral aux Législatives de juillet 2022 et lors de la dernière Présidentielle de mars 2024 pour lesquelles sa candidature n’a pu franchir la barrière des parrainages. Néanmoins, le garçon parvient tant bien que mal à garder la tête hors de l’eau. Mieux, depuis avril dernier, il est l’un des acteurs les plus en vue et sans doute les plus durs au marquage Sonko, l’homme-pare-balles du président Diomaye Faye.

Au-devant de la scène, Bougane Guèye opère désormais en première ligne. Jusqu’à oser le casus belli de Bakel, devant un peloton de gendarmes qui avait reçu ordre de stopper sa caravane. « Pour des raisons de sécurité », précise la gendarmerie. Bien sûr qu’il y a beaucoup à dire sur les arguments avancés par la maréchaussée… A preuve, malgré son communiqué, le film et la pilule de l’arrestation du « Président Bougane » passent mal aux yeux de l’opinion. Si bien que les défenseurs des droits de l’homme sont très vite montés au créneau, exigeant sa libération. Mais, si le spectacle de Bakel a surtout rendu service à Bougane Guèye, c’est qu’il lui a permis de faire converger toutes les lignes de soutien vers sa personne.

Une situation bien rare pour ne pas dire exceptionnelle. Toutes les coalitions de l’opposition ou presque en tout cas les plus en vue , engagées dans la course aux Législatives lui ont témoigné leur solidarité avant d’exiger sa libération. Quoi de mieux pour un homme politique que de voir son image si haut perchée, montée en épingle même par ses concurrents directs à quelques semaines d’une élection nationale aux enjeux cruciaux ? Surtout si les faits et les orientations, motifs de sa privation de liberté, sont plus que discutables !? Quel est le contre-effet de la présence d’une délégation de l’opposition dans la zone sinistrée de Bakel où s’était rendu le chef de l’Etat ?

Si Bougane Guèye a joué des coudes devant les éléments de la gendarmerie, c’était sans doute moins pour résister à son embarquement que pour se faire une place bien visible au cœur de l’actualité marquée ce week-end par le sinistre au Sud-Est du pays et le show de Dakar Arena où il a été parmi les absents dont la présence fut tout de même remarquée. Oui ! Cerise sur le gâteau, le nom de Bougane Guèye était sur les lèvres de tous les ‘’pastéfiens’’ et de leur chef. Mieux que son marathon médiatique de ces dernières semaines, Bakel aura donc été une aubaine pour Bagane Guèye Dani qui certes, y laissé des plumes de liberté mais, y a gagné en sympathie et bien des points dans une opération de com’. Mais y a un bémol dans cette affaire le risque politique est plus que gros pour le leader de ‘’Gueum Sa bopp’’ qui a finalement été placée sous mandat de dépôt.

Les faits qui lui sont reprochés : « refus d’obtempérer, rébellion et outrage à agent », peuvent bien lui valoir une peine ferme qui le placerait sur la touche de la campagne électorale dont le démarrage est fixé au 26 octobre prochain. Or, c’est peu dire qu’il serait plus utile dehors qu’au fond d’une cellule à environ 400 kilomètres de Dakar. La hargne politique, parfois ça passe mais, souvent, ça casse !

Elh. Mansor Ndiaye