Bakel: Un réseau criminel démantelé aprés une opération de sécurisation

La section de recherches de Tambacounda a mené une opération de sécurisation dans le département de Bakel. Les hommes en bleu ont démantelé un réseau criminel à Diyabougou. Une opération effectuée du 13 au 19 mars 2023, avec un renfort de l’Esi de Saraya 1.

L’intervention a permis de mettre aux arrêts 7 personnes de nationalité nigériane. Un homme dans ce groupe de personnes est suspecté de traite de personnes, de proxénétisme. Au terme de cette opération, il est, en effet, signalé la présence de 23 filles nigérianes, victimes de traite des personnes.

Le suspect en question doit également répondre des délits de blanchiment d’argent et d’exploitation de débit de boissons sans autorisation

De plus, les gendarmes ont, au cours de cette opération, arrêté 6 autres personnes ressortissantes de la République du Mali. Elles sont mises en cause pour trafic de drogue, vente illicite de médicaments et détention de produits nocifs.

La section de recherches de Tambacounda a ainsi saisi 4 sacs contenant du cyanure, des boissons alcoolisées et marchandises diverses, 4 machines à sous, 2 panneaux solaires, 2 kilos de chanvre indien et 60 tablettes de Tramadol. La gendarmerie a aussi confisqué un montant de près de deux millions de francs Cfa.