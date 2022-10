Ballon d’Or 2022 (66e édition ): Sadio Mané sur la liste des 30 candidats

C’est le jour J pour la remise du Ballon d’or 2022. Si Lionel Messi et Neymar ne sont pas nommés, un grand favori se dégage: le Français du Real Madrid Karim Benzema, auteur d’une saison dernière exceptionnelle et qui a encore marqué dimanche, dans le Clasico face au Barça.

Le Ballon d’or, dont Karim Benzema est l’immense favori, sera remis lundi au Théâtre du Châtelet à Paris à partir de 20h30, change de visage pour sa 66e édition. Après avoir récompensé les joueurs pour leurs performances sur une année civile, le trophée s’aligne désormais sur le calendrier de la saison sportive et prend en compte tout l’exercice 2021-2022. Aussi la Ligue des nations masculine d’octobre 2021 est-elle incluse dans l’analyse du jury, tout comme l’Euro féminin de juillet 2022 pour la distinction féminine. Mais pas le début de la saison 2022-2023, démarrée en août.

En revanche, Sadio Mané fait partie, avec Thibaut Courtois, Vinicius et Robert Lewandowski, des joueurs qui peuvent prétendre au podium. Vainqueur de la CAN, qualifié pour le Mondial, vainqueur des deux coupes anglaises, finaliste de la Ligue des Champions et 2e de Premier League, l’attaquant sénégalais peut légitimement espérer améliorer sa 4e place record de 2019 et devenir le 2e Africain à atteindre le podium après Weah. Pour son ex-compère Mohamed Salah (Liverpool/Egypte), 7e l’an passé, espérons que l’on sera plus près du Top 5 que du Top 10.

En raison du fiasco de la CAN, Riyad Mahrez (Manchester City / Algérie), performant la saison passée en Ligue des champions, risque d’avoir du mal à viser plus haut que le Top 15, tandis que l’Ivoirien Sébastien Haller (Borussia Dortmund), 3e meilleur buteur de la dernière Ligue des champions (11 buts) et qui combat actuellement une tumeur testiculaire, aura certainement droit à un hommage spécial.

Après Marca hier qui a annoncé plusieurs vainqueurs avant l’heure, c’est au tour de la Gazzetta dello Sport de révéler une autre information d’importance. En effet, selon le quotidien transalpin, le Top 5 est déjà connu même si l’ordre reste flou. Si Karim Benzema serait un gagnant certain, Lewandowski, Mané, Salah et Vinicius compléteraient le classement dans des positions qui restent à définir. Ce qui signifie qu’un certain Kylian Mbappé ne terminerait même pas dans les cinq premiers…

Les nommés pour le Ballon d’or masculin

Trent Alexander-Arnold (ENG, Liverpool), Karim Benzema (FRA, Real Madrid), Joao Cancelo (POR, Manchester City), Casemiro (BRA, Manchester United), Thibaut Courtois (BEL, Real Madrid), Cristiano Ronaldo (POR, Manchester United), Kevin De Bruyne (BEL, Manchester City), Luis Diaz (COL, FC Porto puis Liverpool), Fabinho (BRA, Liverpool), Phil Foden (ENG, Manchester City), Erling Haaland (NOR, Borussia Dortmund puis Manchester City), Sébastien Haller (CIV, Ajax Amsterdam puis Borussia Dortmund), Harry Kane (ENG, Tottenham), Joshua Kimmich (GER, Bayern Munich), Rafael Leao (POR, AC Milan), Robert Lewandowski (POL, Bayern Munich puis FC Barcelone), Riyad Mahrez (ALG, Manchester City), Mike Maignan (FRA, AC Milan), Sadio Mané (SEN, Liverpool puis Bayern Munich), Kylian Mbappé (FRA, Paris SG), Luka Modric (CRO, Real Madrid), Christopher Nkunku (FRA, RB Leipzig), Darwin Nuñez (URU, Benfica puis Liverpool), Antonio Rüdiger (GER, Chelsea puis Real Madrid), Mohamed Salah (EGY, Liverpool), Bernardo Silva (POR, Manchester City), Son Heung-min (KOR, Tottenham), Virgil van Dijk (NED, Liverpool), Vinicius Jr (BRA, Real Madrid), Dusan Vlahovic (SRB, Fiorentina puis Juventus Turin).