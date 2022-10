Ballon d’Or 2022 : Sadio ané, premier vainqueur du prix Socrates !

Une grande première ! À l’occasion de la cérémonie du Ballon d’Or 2022, France Football a lancé une nouvelle distinction avec le Prix Socrates. L’objectif de ce dernier est de récompenser les footballeuses et les footballeurs engagés dans des projets sociétaux et caritatifs. Et pour cette première, c’est Sadio Mané qui est mis en avant pour ses actions autour du football au Sénégal !

Sadio MANÉ remporte le prix Socrates 🏆🇸🇳 MÉRITÉ 👏👏👏 pic.twitter.com/kkdtZ5ZUdI — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) October 17, 2022

C’est donc logiquement que l’international sénégalais a été plébiscité pour avoir construit de nombreuses infrastructures comme un hôpital, une école et une mosquée dans sa région natale de Bambali. C’est des mains de l’ancien Parisien Raí, frère du défunt Socrates, que le Lion a reçu son prix.

«Je suis vraiment très content d’être là et, parfois, je suis peut-être un peu timide, mais en tout cas je suis très content de pouvoir faire ce que je fais pour toutes ces personnes chez moi, pour que la vie s’améliore», a réagi le vainqueur de la dernière CAN, qui a de bonnes chances de terminer sur le podium du Ballon d’Or, dont le classement final sera dévoilé ultérieurement dans la soirée.