Bambey : filmée nue dans son sommeil, une lycéenne trahie par…

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Une élève de 16 ans a découvert avec stupeur qu’une vidéo d’elle nue, capturée à son insu pendant son sommeil, circulait sur WhatsApp dans le village de Gatte, dans le département de Bambey. Aussitôt informé, son père lui a demandé de saisir la gendarmerie de Bambey afin de « laver l’honneur de la famille ».

À la suite de cette plainte, l’enquête a conduit à l’arrestation de ses trois cousines germaines, S. Diouf, A. Sarr Diouf et D. Diouf, toutes élèves. Jugées ce lundi devant le Tribunal des flagrants délits de Diourbel, elles ont reconnu avoir relayé la vidéo sur WhatsApp, tout en se rejetant la responsabilité de l’enregistrement initial. L’Observateur, qui a assisté à l’audience, précise que les trois prévenues avaient déjà tenté de se renvoyer mutuellement la faute durant leur garde à vue.

À l’audience, le procureur Papa Khalil Fall a requis la stricte application de la loi. Leur avocat, Me Cheikh Ngom, a plaidé la clémence, rappelant qu’elles étaient des délinquantes primaires. Il a également fait valoir qu’une lourde peine risquait de compromettre leur scolarité et leurs perspectives professionnelles.

Le tribunal les a finalement condamnées à deux ans de prison, dont cinq jours ferme, pour diffusion d’images contraires aux bonnes mœurs. Une décision qui, selon le récit de L’Observateur, vise à marquer la gravité des faits. De son côté, la victime n’a réclamé aucune indemnisation financière.