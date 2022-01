Bambey : les dés ne sont pas encore jetés !

Les résultats des urnes n’ont pas révélé tous leurs secrets au niveau du département de Bambey. Aïda Mbodj qui crie sur tous les toits …du Sénégal que la Coalition « Yéwwi Askan-Wi » a tout remporté (Bambey Commune et département), est appelée à mettre un peu d’eau dans son bissap. Selon nos sources, le département est en passe de tomber entre les mains du Benno et qu’au niveau communal,YAW et BBY restent presque en ballottage. Une localité à surveiller donc de très près…

L’apport très déterminant de Omar Sow, Pdg ODIS.Group International loué…

Président Directeur Général de l’ODIS.Group Internationale, Oumar Sow est depuis quelques années sur le terrain du social. A Bambey Commune et dans tout le département, il est considéré comme le bon samaritain. Celui qui se définit comme un Mackyste pur et dur, a ainsi pesé de tout son poids sur les résultats de ces échéances. Son apport a été très déterminant dans le Benno. D’ailleurs, M.Sow a eu à soutenir financièrement de nombreuses activités au niveau de Bambey Commune. A la veille des Locales, tous les responsables des 12 Communes du département de Bambey ont eu à bénéficier de ses largesses. Et cela, il le fait sous le compte du Président Macky.