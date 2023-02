Bargny : Graves révélations sur la gestion du nouveau maire

Le nouveau maire de Bargny élu sous la bannière Wallu Sénégal est déjà sous le feu de critiques. Sa gestion est tant décriée. Dans une vidéo, le professeur de l’enseignement moyen et secondaire, spécialiste de la recherche documentaire signale que la commune de Bargny est à l’agonie.

Dans une verve étincelante, le professeur cloue au pilori la gestion du nouveau maire de Bargny Djibril FAYE. En effet, M. Ibrahima GUEYE, sans oublier de démonter le tissu de mensonges qui ont participé à empêcher le second mandat de l’ancien maire Gaye Abou Ahmad SECK, relate un présumé scandale relatif à la réception par la municipalité d’un important don de de matériels enveloppés d’un flou énigmatique.

Les Bargnois voudraient savoir si l’on a respecté les procédures en matière d’acceptation de dons. En d’autres termes, on subodore de la fraude, du détournement et du vol, tant que ce n’est pas clair !

<

Sous ce rapport, l’agent de l’État interpelle respectivement les conseillers municipaux de la ville, le Préfet de Rufisque, l’Inspection Générale d’État, le Président de la République, sans oublier de solliciter la collaboration de la Douane.

Par ailleurs, le professeur soutient que le maire voyage beaucoup, se concentre assez sur le prestige personnel et prévoit 100 millions de francs CFA (enveloppe destinée au projet de construction d’un Commissariat initié par l’équipe précédente sur le site qu’occupait le service des eaux et forêts) pour la construction d’un bâtiment dans l’enceinte de la mairie. Pendant ce temps, Bargny est assaillie par l’insécurité, l’éclairage public qui fait défaut, les ordures et les eaux sales. L’emploi des jeunes pose problème.

Les travaux du stade municipal qui traînent alors que le budget était déjà bouclé par l’ancienne équipe. Monsieur GUEYE termine en exprimant ses encouragements aux Bargnois, les appelant à la prise de conscience, en attendant que par la magnanimité de mécènes et la diligence des autorités supérieures, les Bargnois retrouvent l’espoir et le sourire.