Barkédji: BBY fait le bilan des Locales

La Coalition Benno Bokk Yakaar de la Commune de Barkédji (Département de Linguère) est plus que jamais déterminée à maintenir sa position de leader au niveau de la dite localité. Après les dernières élections locales, les responsables de la structure se projettent, déjà, sur les Législatives du 31Juillet prochain. Ce week-end, Daouda Samba Sow, son Coordinateur a réuni en son domicile, une foule de militants et sympathisants afin de préparer ces échéances. Cerise sur le gâteau, ils se sont penchés sur la situation politique au niveau local et national. Ainsi, cette rencontre a vu la présence massive des militants venus de l’ensemble des villages de la circonscription électorale. Ils ont mis le moment à profit pour féliciter la Coalition présidentielle pour la large victoire à son actif lors des dernières élections territoriales.

Après avoir rappelé leur longue marche d’avec le BBY, ils se sont félicités de l’engagement jamais pris à défaut et ce, dans l’unité des différents militants de l’APR, des partis alliés (PS, PDS, REWMI) auprès du Président de la République.

Abordant les prochaines échéances électorales, la Coalition BBY de Barkédji appelle à la mobilisation pour une vaste campagne d’inscription sur les listes électorales dont l’ouverture a démarré le 7 Mars dernier.

Tous les responsables sont invités à recenser les militants et sympathisants jusque-là non-inscrits sur les listes électorales afin de révéler le véritable poids électoral de la circonscription de Barkédji au niveau du département de Linguère.

Les partisans du Président Macky se félicitent aussi de l’ensemble des réalisations du gouvernement de la République du Sénégal, notamment, celles allant dans le sens de l’intérêt des éleveurs et cultivateurs et, non sans, réaffirmer leur soutien au Président Macky Sall pour un triomphe assuré lors des prochaines élections législatives. Ils finissent par souhaiter une bonne fête aux femmes et pleins succès à la nouvelle équipe municipale.