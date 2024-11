Barth apporte la réplique à Sonko: « Aucun service de l’Etat ne peut prouver que j’ai acheté des armes »

Partager Facebook

Le maire de Dakar et tête de liste de la coalition « Sam Sa Kaddu »; Barth n’a pas raté Ousmane Sonko. Il a apporté des éclaircissements par rapport aux accusations faites à son endroit. Il a promis la victoire au soir du 17 novembre.

La tête de liste de la coalition Sam Sa Kaddu n’a pas perdu du temps pour répondre à Ousmane Sonko en caravane dans les rues de Dakar et environs hier. Le maire de la ville de Dakar Barthélémy Dias a annoncé une caravane ce mercredi. « Le ministre de l’Intérieur nous a demandé de lui donner notre itinéraire. Dakar est une zone géographique et donc il n’y a pas d’itinéraire. On verra ce jour. Il ne s’agit pas de crier victoire. J’ai attendu longtemps un « petit » qui avait promis de tenir une caravane devant chez moi, mais en vain ! », a asséné Barth.

Selon ce dernier, il ne s’agit pas de crier sur tous les toits. « Je fais la politique mieux qu’eux. Ils sont rentrés dans mon monde par infraction. Nous allons célébrer la victoire et elle sera celle de la vérité sur le mensonge. Ce sera la victoire de la paix sur la violence et de l’intelligence, celle des hommes d’avenir et de détails », a promis Barth. A l’en croire, des gens ont menti pour être à la tête du pays, mais seront comme des étoiles filantes. Selon lui, Sonko veut faire de Dakar une terre brûlée, mais ces efforts seront vains. Car, dit-il « les dakarois vont démontrer leur identité et remettre les uns et les autres à leur place. Des gardes du corps n’ont pas pour missions de tabasser mais de sécuriser notre convoi.

L’état cherche quelque chose qu’il ne trouvera pas. Il excelle dans la manipulation. Que le ministre de l’Intérieur sache qu’il n’a pas reçu un bulletin de renseignement qui peut attester que j’ai acheté des armes, jamais. Aucun service de l’État ne peut la prouver. Un monsieur est venu un matin chez moi à Baobab qui avait reçu des menaces de mort. Je le jure sur la Bible, car j’avais pris des dispositions. Je lui ai montré mon arsenal à l’époque. Cette personne est juste un bonimenteur et qui a raconté ce qu’il a vu chez moi et qu’il est venu vous raconter », a clamé B. Dias.

Selon lui, il a été escorté par mes gardes du corps pendant 9 jours. Il reconnaît avoir en sa possession un permis de port d’armes. « 9 mois avant, il a menti. Notre objectif c’est de convaincre et il faut se mobiliser car ce pays n’est pas un pays en guerre », a invité ce dernier.

MOMAR CISSE