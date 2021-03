Basket-ball: Giannis-Embiid; duel au sommet de la NBA

Lebron James et Kevin Durant ont bouclé leurs sélections pour le All-Star Game NBA qui aura lieu ce dimanche à Atlanta. Le pivot des Lakers a misé sur le Grec Giannis Antetokounmpo comme premier choix pour sa Team Lebron tandis que la star des Nets a pour sa part jeté son dévolu sur le Camerounais Joel Embiid.

C’est la nouvelle procédure depuis l’édition de l’an dernier, les deux joueurs ayant fini avec le plus grand nombre de votes de la part des fans sélectionnent à tour de rôle leurs coéquipiers pour le match des étoiles.

L’ailier des Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo, a perdu cette année ce privilège au profit de Kevin Durant. Une opportunité sur laquelle a sauté King James, bien décidé à rester invaincu dans ce sommet de l’année basket.

Le Greek Freak entrera sur le parquet aux côtés de Luka Dončić (Dallas), Nikola Jokić (Denver) et Stephen Curry (Golden State), rien que ça. Durant, forfait pour ce match (élongation aux ischios-jambiers), mais maintenu dans son rôle de capitaine, a dû en choisir un de plus. Il a lui fait appel à Kyrie Irving (Brooklyn), Kawhi Leonard (LA Clippers), Bradley Beal (Washington), Jayson Tatum (Boston) et donc Joel Embiid (Philadelphie), de loin le meilleur joueur de la saison régulière depuis la reprise.

Le Camerounais tourne à plus de 30 points de moyenne (30,3 contre 24,7 en carrière, 11,6 rebonds contre 11,5) et reste sur de belles performances (40 points contre les Jazz le 4 mars, 42 contre les Cavs le 28 février).