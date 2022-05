Dakar: Benno collecte 546 632

Le ministre Amadou Ba a reçu le parrainage de la région de Dakar hier au siège de l’ Apr. Il a soutenu qu’ils ont fait le tour de la région pour recevoir leurs parrainages. » Nous sommes satisfaits de la collecte car nous avons eu le même nombre que 2019 pour le parrainage », dit-il. Et de poursuivre : » Nous allons vers une élection capitale et chacun d’entre nous a fait des efforts pour y arriver ». A l’en croire, la démocratie permet à chacun de dire de ce qu’il pense mais on ne doit pas ignorer les réalisations de Macky Sall. » Le Président a beaucoup fait surtout avec la pandémie à coronavirus. Nous avons pu collecter au total 546 632 parrains à Dakar. Ils sont répartis comme suit: 250 540 à Dakar, pour Rufisque 78850, Guediawaye à 28095 pour Keur Massar 55 785 et Pikine 106 643″, laisse entendre Amadou Ba. De son avis, c’est l’unité retrouvée pour la mise en œuvre de la vision de Macky Sall. » Les militants se sont engagés tous pour récolter ces parrains. On va assurer la victoire dans toutes les communes de Dakar et nous allons continuer le travail qui sera renforcé », lance-t-il. Il fait savoir que leurs alliés comme le parti socialiste et l’AFP travaillent à leurs côtés pour une victoire éclatante.

