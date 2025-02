Bien-être animal: Brooke fête ses 90 ans au service des animaux de trait en Afrique

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’Ambassade du Royaume-Uni au Sénégal et l’ONG Brooke Afrique de l’Ouest, pionnière dans la protection des équidés, a célébré jeudi dernier son 90e anniversaire à Dakar. Une occasion de saluer neuf décennies d’engagement pour le bien-être animal et le développement communautaire en Afrique de l’Ouest.

Initialement prévue en décembre 2024, la commémoration du 90ème anniversaire de l’ONG Brooke s’est finalement tenue jeudi dernier. À cette occasion, Emmanuel Bouré SARR, Directeur régional de Brooke Afrique de l’Ouest, a souligné l’impact durable de l’organisation. « 90 ans plus tard, l’héritage de Dorothy Brooke résonne plus fort que jamais. À travers le monde, des millions d’animaux de trait bénéficient de soins, de soutien et de la dignité qu’elle défendait.

En aidant les animaux, Dorothy a aussi renforcé la résilience de leurs propriétaires, leur permettant de bâtir des vies plus stables et plus prospères », a-t-il déclaré. En Afrique de l’Ouest, l’ONG a réalisé des avancées significatives, notamment dans le renforcement des capacités en matière de manipulation et d’élevage des équidés, la formation de vétérinaires et de paraprofessionnels de santé animale, ainsi que la professionnalisation de la maréchalerie.

Un succès majeur a été obtenu en 2024 avec l’interdiction du commerce de peaux d’ânes par l’Union Africaine, une mesure protégeant les moyens de subsistance des communautés dépendantes de ces animaux.

Le directeur régional a souligné que l’exemple de Dorothy Brooke continue d’inspirer l’action de l’ONG, rappelant que la compassion et l’action concrète sont indissociables.

Il a conclu en remerciant les nombreux acteurs contribuant à cette mission : l’Ambassade du Royaume-Uni à Dakar, les représentations diplomatiques, les professionnels du secteur équin, les institutions de formation, ainsi que les partenaires au Sénégal, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Ghana et Togo, les donateurs et le personnel de Brooke Afrique de l’Ouest.

ANNA THIAW