Bien-être: Chantelle One, lingerie 100% recyclable

Si en moyenne, une femme possède 10 soutien-gorges, elle n’en porte que 3 régulièrement. Par ailleurs, leur fabrication engendre autour de 30% de perte de matière. Enfin, l’élasthanne rend impossible leur recyclage. Pour changer la façon de concevoir et consommer la lingerie, il nous semble essentiel d’aller à la rencontre des membres de la communauté Ulule, sensibles à notre empreinte environnementale et œuvrant déjà pour une mode plus responsable.

La marque iconique Chantelle a décidé de lancer Chantelle One, une collection de lingerie dans laquelle l’élasthanne est remplacée par un produit élastique innovant qui permet aux produits d’être recyclés pour servir à la production des accessoires des futurs produits (armature, fermoir notamment).

Une nouvelle forme de lingerie, plus confortable et responsable, à découvrir sur la page de campagne. “Nous nous engageons à recycler nos chutes de production et les articles que vous nous rapportez/renvoyez. Nous avons testé et éprouvé le procédé de recyclage de nos articles Chantelle One. Après avoir fondu nos articles Chantelle One, nous obtenons des microbilles, que nous pouvons ensuite transformer en accessoires solides pour nos futurs articles Chantelle One. Nous étudions avec notre partenaire le développement de notre machine de recyclage”.