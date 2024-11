BIENNALE DAKAR 2024: « Devoir de Mémoire » : une Exposition incontournable à l’Île de Ngor

Partager Facebook

L’île de Ngor, perle du littoral sénégalais, se prépare à accueillir l’une des expositions les plus attendues de la « BIENNALE DAKAR » : « Devoir de Mémoire ». Prévue du 7 novembre au 31 décembre 2024, cette exposition mettra en lumière les thèmes de la mémoire, de l’identité et de la résilience à travers des œuvres d’art contemporaines. Cet reportage explore les enjeux, les artistes participants, et l’impact potentiel de cette exposition sur la scène artistique locale et internationale.

La Biennale de Dakar est devenue un événement majeur dans le calendrier artistique africain et mondial. Chaque édition attire des artistes, des critiques et des amateurs d’art du monde entier, offrant une plateforme pour des voix souvent sous-représentées. L’édition de cette année s’annonce particulièrement riche, avec un accent sur les questions de mémoire collective et d’identité. L’île de Ngor, avec son atmosphère unique, offre un cadre idéal pour cette exposition.

Entre plages de sable fin et paysages pittoresques, elle se transforme en un véritable laboratoire d’idées et de créations artistiques. Ce lieu, chargé d’histoire, apportera une dimension supplémentaire aux œuvres présentées. « Devoir de Mémoire » explore comment les sociétés se souviennent de leur passé. Ce thème est particulièrement pertinent dans le contexte sénégalais où les mémoires de la colonisation, de l’esclavage et des luttes pour l’indépendance sont encore vives. Les artistes invitent les visiteurs à réfléchir sur ces événements marquants et leur impact sur l’identité contemporaine . L’identité, souvent fluide et en constante évolution, sera un autre axe majeur de l’exposition. Les artistes abordent des questions telles que l’appartenance, l’ethnicité et les diasporas. La résilience, face aux crises historiques et contemporaines, sera également mise en avant, soulignant la capacité des communautés à se relever et à se réinventer. L’exposition met en avant un mélange d’artistes locaux et internationaux. Parmi eux, des figures emblématiques de la scène artistique Sénégalaise seront présentes, ainsi que des artistes émergents. Ce dialogue entre différentes cultures et perspectives enrichira l’expérience des visiteurs.

Dans le cadre de La quinzième édition de la Biennale de l’art africain contemporain du 07 novembre au 31 décembre est placée sous le thème « The Wake, Creative District ». Avec l’accompagnement, la formation et la production de projets culturels il a été initié un projet de collaboration et de co construction avec Keur Yaadikoone, une exposition autour de la thématique « Devoir de Mémoire ». Cette exposition se décline en deux axes selon Mamadou Ndiaye, agent artistique de keur Yaadikoone : “ Nous avons trois activités phares lors de cette exposition. Activité 1: Honneur à la Mémoire des Artistes Disparus cette section vise à rendre hommage à des figures emblématiques de l’art Sénégalais, notamment Joe Ouakam, Djibril Diop Mambety, Félix Samba Ndiaye, Bouna Medoune Seye et Mouhamadou Douts Ndoye Ces artistes ont profondément marqué le paysage artistique et culturel du Sénégal et ayant dans leur parcours suscité les interrogations des spectateurs sur des sujets sociaux, éthiques, ouvrant une porte sur le dialogue .

Activité 2: La traversée des pirogues – Vecteur culturel dans le courant migratoire. Ce volet invite les artistes à explorer la pirogue comme symbole de transmission culturelle, d’échanges entre civilisations. La traversée devient ainsi une métaphore du voyage, de la quête identitaire et de migration et du dialogue interculturel », a-t-il fait savoir. « L’ambition est de construire un pont entre les acteurs culturels d’Afrique et d’Europe. Pour cela, seront exposés des artistes tels que Zineb Bennani-Smires (Maroc), Aurore Vinot (France), Gloire Izuba (RDC), Idriss Kitota (RDC), Emmanuel Koto (RDC), Dean Marshall Momble (CI) ou encore Catherine Mondombo (RDC) avec la collaboration de la fondation Maono.

Dans cette perspective, nous avons aussi différentes activités tout au long de la période de la Biennale (sous réserve de modifications) Du 7 novembre au 31 décembre Exposition , 15 novembre à 15h 00 sur L’ile de Ngor Vernissage ; 1 panel: honneur aux artistes disparus le 16 novembre, Chasse au trésor sur l’île: Danse traditionnelle Lebou avec les percussions du Théâtre Daniel Sorano . Du 18 au 29 novembre: Formations sur la vidéo, la photo, le DJing…. Le 23 novembre. Du 24 novembre au 3 décembre . Le 2ème panel: La traversée des Pirogues – Quel serait l’apport des Industries Culturelles et Créatives ?Soirée Slam au coucher du soleil avec feu de camps Le 7 décembre Résidence d’artistes “ , il souligne aussi que : “ keur Yaadikoone a accueilli et accueille des artistes renommés tels que Joe Ouakam, Moussa Sène Absa, Djiby Ndiaye ou encore Betty Kandé. La volonté de l’équipe de Keur Yaadikoone est de promouvoir l’art sous toutes ses formes en organisant, tout au long de l’année, des activités culturelles sur l’île (ciné, plage, expositions, espace de réflexions…). L’association Keur Yaadikoone œuvre d’ailleurs dans la protection de l’enfance, de la nature et de la promotion du patrimoine et de la culture (délibération du cinéma, sensibilisation contre la pauvreté, la situation des talibés, la place des personnes en situation de handicap,….)”, a-t-il ajouté.

L’exposition « Devoir de Mémoire » sera un événement marquant de la Biennale de Dakar 2024. En explorant des thèmes essentiels tels que la mémoire, l’identité et la résilience, elle invite chacun à réfléchir sur son propre passé et son impact sur le présent. L’île de Ngor, avec son charme unique, offrira un écrin idéal pour cette rencontre artistique. Ne manquez pas l’occasion de participer à ce moment inoubliable, qui s’annonce riche en émotions et en découvertes.

Fatou Ba