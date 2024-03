Bilan 2023 : La zone Uemoa résiste aux pressions économiques

Partager Facebook

Malgré un contexte économique et financier international tumultueux, l’Union économique et monétaire Ouest-africaine a maintenu le cap et a enregistré des progrès significatifs dans ses activités selon le Gouverneur de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest, Jean-Claude Brou.

L’année 2023 a été marquée par des pressions inflationnistes persistantes, des tensions géopolitiques croissantes et un resserrement continu des politiques monétaires des banques centrales. Malgré ces défis, l’Union économique et monétaire Ouest-africaine (Uemoa) a su tirer son épingle du jeu.

Une des réalisations majeures de l’année a été la maîtrise de l’inflation. Celle-ci est passée de 7,4 % en 2022 à 3,7% en 2023, a fait savoir le Gouverneur de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest, Jean-Claude Brou. « Cette baisse a été favorisée par plusieurs facteurs, notamment l’atténuation des pressions inflationnistes sur les produits alimentaires, les efforts des États pour lutter contre la vie chère et les mesures de politique monétaire prises par la Bceao », a indiqué M. Brou.

Parallèlement, poursuit le Gouverneur, l’activité économique est restée dynamique tout au long de l’année, avec une croissance du PIB réel de 5,7 % au quatrième trimestre 2023, un niveau similaire à celui enregistré au trimestre précédent.

Cette performance témoigne de la résilience de l’économie face aux défis extérieurs, a souligné Jean-Claude Brou. Il s’exprimait ce mercredi 27 mars à Dakar, à l’occasion de la première réunion du Conseil d’administration de la Banque centrale au titre de l’année 2024.

Par ailleurs, a relevé le Gouverneur de la Bceao, l’Institut d’émission a poursuivi ses activités opérationnelles dans divers domaines pour remplir ses missions. Elle a ainsi maintenu sa stabilité et son engagement envers la protection et la promotion de la stabilité financière et monétaire dans la région, a conclu M. Brou.