BILAN DÉFINITIF DES ÉMEUTES ENTRE 2021 À 2024 : 65 morts, dont 51 tués par balles

À l’occasion du quatrième anniversaire de la mort de Cheikh Coly, élève de 20 ans, tué par balle en plein cœur, à Bignona, le Collectif CartograFreeSenegal a publié, hier, son bilan définitif des décès liés à la répression des manifestations politiques sur la période 2021 – 2024. 65 morts ont été répertoriés lors des événements politiques au Sénégal avec 81 % tués par balle.

Les évènements de mars 2021 liés à l’affaire Adji Sarr, l’affaire Mame Mbaye Niang suite à la condamnation, le 1ᵉʳ juin 2023 de l’opposant Ousmane Sonko et le report de la Présidentielle avait déclenché des violences dans le pays. CartograFreeSenegal qui regroupe une quarantaine de journalistes, cartographes et scientifiques de données, a passé le bilan définitif des décès liés à la répression des manifestations qui se sont déroulées au Sénégal de mars 2021 à février 2024.

Dans un communiqué rendu public ce mardi 4 mars, ce collectif, qui a mis en ligne une plateforme, dit saisir l’occasion de la quatrième année du décès de Cheikh COLY, première victime de cette sanglante répression, pour publier son bilan. « Le 4 mars 2021, Cheikh Coly, élève de 20 ans à Bignona, tombait sous une balle en plein cœur lors de la répression des manifestations déclenchées par l’arrestation, la veille, d’Ousmane Sonko, alors opposant. Il devenait ainsi la première victime de la séquence de répression politique la plus meurtrière qu’ait connue le Sénégal depuis 60 ans », lit-on d’emblée dans le document.

La même source d’ajouter : : « Mais au-delà du décompte, l’objectif a été d’empêcher une seconde mort aux défunts, en mettant en lumière leurs portraits : rappeler que derrière chaque statistique se cachent une vie arrachée, des proches affligés, des communautés endeuillées et un impérieux besoin de justice. Dans le feu de l’action, de nombreuses informations non vérifiées ont circulé sur les réseaux sociaux. En réponse, nous avons établi un lien sûr et direct avec les familles des victimes afin d’authentifier chaque décès. Pour chaque cas, au moins un journaliste a été chargé de la documentation, examinant certificats d’autopsie, photos et vidéos, ainsi que témoignages des proches, des témoins oculaires et du personnel médical ».

65 morts dont 59 entre Dakar et Ziguinchor, 51 des victimes tuées par balles

Grâce à la mobilisation des membres du collectif, un maillage complet du territoire national a été réalisé pour recenser les victimes entre mars 2021 et février 2024, avec la collaboration d’Amnesty International pour les données antérieures à juin 2023. Les résultats obtenus illustrent l’ampleur de la violence exercée au cours de ces trois années : 65 morts ont été recensés, dont 51 tués par balles (soit 81 % du total) ; Les régions de Dakar et Ziguinchor ont payé un lourd tribut, avec respectivement 40 et 19 morts ; L’âge moyen des victimes est de 26 ans, la plus jeune ayant 14 ans et la plus âgée 53 ans ; Près de la moitié des victimes étaient ouvriers ou mécaniciens, et un quart étaient élèves ou étudiants.

Le Collectif CartograFreeSenegal informe que ses cartes interactives, accessibles sur le site www.cartografree.sn, offrent une analyse détaillée des circonstances des décès, enrichie de diverses informations sur l’identité des victimes.