Birane Ndour livre les chiffres de Impact Safar Group

Même si l’usine Impack Safar Group vient d’être inaugurée par le chef de l’Etat, le Directeur général du Gfm rappelle que son installation remonte à 2014 dans un contexte et un environnement qu’il juge difficiles. Cependant, grâce aux efforts et à l’engagement du chef de l’Etat, le cadre de Diamniadio est devenu émulatif pour les entreprises

. « Avec toutes ces réalisations, vous êtes en train de dessiner la nouvelle identité d’un Sénégal équitable et solidaire entreprenant et résolument tourné vers l’émergence. Cet engagement au profit du Sénégal a été accompagné par le promoteur Youssou Ndour dont la participation au développement économique et sociale de notre pays ne souffre d’aucun doute », souligne Birane Ndour.

Avant de poursuivre : « Après Gfm, le saut vers l’industrie est la nouvelle armature, la création de futures industries dont la première entité est Impack Safar Group du secteur des industries polygraphiques. Cette industrie fruit d’un partenariat avec nos frères égyptiens de Safar Printing est doté d’équipements répondant aux techniques les plus modernes », ajoute le fils de Youssou Ndour.

Ce qui lui fait dire que Impack Safar Group constitue une nouvelle opportunité pour l’amélioration de la compétitivité, en plus d’être un véritable catalyseur pour les marchés de l’édition et du packaging. Poursuivant, il est revenu sur les spécifications techniques de l’usine qui, fait-il remarquer, est un concentré de services avec une capacité d’impression de 40.000 feuilles l’heure et un packaging avec une moyenne de production de 35.000 boîtes par heure.

En outre, il révèle que Impack Safar Group participe à la création d’emplois dont 150 emplois directs et indirects avec une politique d’ouverture à tous les apporteurs d’affaires. Par ailleurs, Birane Ndour annonce que l’usine va contribuer à la formation professionnelle de jeunes qui bénéficieront d’un encadrement dans le domaine de l’imprimerie. A cet effet, il annonce des sessions annuelles de formation au profit de 50 jeunes et cerise sur le gâteau, des possibilités d’emplois leur seront offertes.