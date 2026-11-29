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La Fédération nationale des cadres libéraux (FNCL) a appelé à la dissolution de l’Assemblée nationale, estimant que les blocages parlementaires récurrents plongeaient le Sénégal dans une grave crise institutionnelle, économique et budgétaire. Dans un communiqué, elle a exhorté le chef de l’État à exercer pleinement ses prérogatives constitutionnelles pour sortir le pays de la paralysie.

La FNCL a vivement critiqué la majorité parlementaire de PASTEF, qu’elle a accusée d’entretenir le blocage institutionnel à travers des confrontations politiques. Elle a notamment dénoncé le rejet des lois de finances, estimant que cette situation compromettait la continuité de l’action publique et fragilisait des secteurs essentiels comme la santé, l’éducation, l’agriculture et la défense.

La fédération a également alerté sur les conséquences de cette crise pour les entreprises, les investisseurs et la jeunesse, confrontée au chômage et à la précarité. Elle a estimé que « le Parlement ne peut être réduit à une arène de règlements de comptes, de provocations, de chantage et de confrontations stériles ».

Face à cette situation, la FNCL a jugé que « la dissolution de l’Assemblée nationale s’impose désormais comme une exigence démocratique et une nécessité pour sortir le pays de la paralysie ». Elle a appelé le président de la République à prendre les mesures nécessaires pour préserver la stabilité des institutions et faire prévaloir l’intérêt supérieur de la Nation.