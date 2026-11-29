Diomaye fera face aux équipes de la rts sur des questions d’actualité

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Président Diomaye va faire face aux équipes de la télévision nationale, pour une interview dans le sillage de sa tournée économique au Sénégal Oriental.

L’annonce est faite par la Présidence de la République sur Facebook et reprise par de nombreux médias ainsi que sur les réseaux sociaux, sans cependant aucune précision sur les thèmes à aborder.

L’on s’entend quand même à ce qu’il se prononce sur différents sujets chauds de l’actualités, tels que la perspective de dissolution de l’Assemblée nationale, attendue à partir du 2 décembre, le rejet de la LFR par la majorité Pastef à l’hémicycle, son décret de mise en vigueur de la LFR.